Regulă nouă. Șoferii pot primi înapoi taxa de autostradă dacă rămân blocați în ambuteiaj

Italia devine prima țară care restituie taxa de autostradă șoferilor blocați în ambuteiaj din cauza lucrărilor de construcție. Noua reglementare a intrat în vigoare pe 1 iunie 2026 și se aplică pe toate autostrăzile cu taxă din peninsulă.
Andreea Tobias
01 iun. 2026, 10:34, Știri externe
Autoritatea Națională de Transporturi din Italia (ART) a stabilit regulile prin care șoferii pot primi înapoi taxa de autostradă în anumite situații.

Pe traseele de până la 50 de kilometri, rambursarea se acordă dacă durata călătoriei depășește cu zece minute timpul obișnuit. Pe distanțe mai lungi, pragul crește la 15 minute întârziere.

Când se restituie întreaga taxă

La o întârziere de cel puțin trei ore cauzată de trafic, șoferul primește înapoi întreaga taxă de autostradă. Rambursarea parțială se aplică pentru întârzieri mai mici, proporțional cu timpul pierdut, scrie Bild.

Regula se aplică exclusiv ambuteiajelor provocate de șantiere. Accidentele, condițiile meteo și șantierele de urgență nu sunt acoperite de noua reglementare.

Cum se solicită rambursarea

O aplicație comună pentru toate autostrăzile este în pregătire, dar nu este încă disponibilă. Până la lansarea acesteia, operatorii de autostrăzi sunt obligați să ofere alternative: site-uri web proprii sau linii telefonice de asistență.

Nu este clar deocamdată în ce măsură vor beneficia și șoferii străini de această reglementare.

Reacții și critici

Ministrul italian al Transporturilor, Matteo Salvini, a numit decizia un „moment de cotitură” pentru drepturile șoferilor. Președintele ART, Nicola Zaccheo, a descris-o ca pe o măsură de protecție pentru călători.

Există și voci critice. Organizația de protecție a consumatorilor Codacons avertizează că operatorii de autostrăzi pot recupera costurile despăgubirilor prin majorări ulterioare ale taxelor.

Context

Italia are aproximativ 7.000 de kilometri de autostrăzi cu taxă. Este a treia destinație preferată a turiștilor germani, după Spania și Turcia. În 2023, circa 12 milioane de germani au vizitat Italia.

