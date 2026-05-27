Lovitură pentru Ministerul Transporturilor. Victorie de etapă pentru Pistol și CNAIR împotriva lui Miruță

Curtea de Apel București a decis suspendarea ordinului emis de Radu Miruță prin care cinci proiecte urmau să fie transferate de la CNAIR la CNIR.
Andreea Tobias
27 mai 2026, 17:00, Economic
Măsura rămâne valabilă până când instanța va da o decizie pe fond în acest caz. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile.

Pentru prima dată în România, o companie de stat aflată în subordinea unui minister a deschis acțiune în justiție împotriva acestuia. CNAIR ceruse Curții de Apel București să suspende un ordin prin care Ministerul Transporturilor o obligă să predea cinci proiecte de infrastructură către CNIR.

Litigiul a fost înregistrat marți, 19 mai, la Curtea de Apel București, cu o zi înainte de termenul-limită impus companiei. Obiectul acțiunii era suspendarea Ordinului 475/2026, semnat de secretarul de stat Horațiu Cosma în numele ministrului Radu Miruță.

Cinci proiecte în centrul disputei

Ordinul obliga CNAIR să întocmească în 15 zile protocoalele de predare către CNIR a cinci proiecte: DEx Oradea-Arad, Autostrada București-Alexandria, secțiunea Făgăraș-Brașov a Autostrăzii Sibiu-Brașov, varianta ocolitoare Techirghiol și podul Giurgiu-Ruse II. conform Bihoreanul.

Toate sunt proiecte cu întârzieri semnificative.

CNAIR: „N-am fost consultați”

Acțiunea în instanță a venit după ce directorul general Cristian Pistol și cinci directori adjuncți au depus pe 14 mai o plângere prealabilă la minister.

Motivele invocate: ordinul a fost emis fără consultarea companiei, termenul de 15 zile este imposibil de respectat, iar CNIR are doar 73 de angajați față de circa 7.000 ai CNAIR.

Pistol susținea că ordinul a fost emis după moțiunea de cenzură, într-o perioadă de guvernare interimară.

Ministerul: ordinul este obligatoriu

Secretarul de stat Cosma a respins toate argumentele. A precizat că ministrul nu este obligat prin lege să consulte CNAIR și că proiectele în cauză sunt grav întârziate.

Exemplul cel mai elocvent: DEx Oradea-Arad are licitațiile finalizate din vara anului trecut, dar CNAIR a programat startul lucrărilor abia pentru 1 martie 2027.

Mai mult, compania a alocat „zero lei” în bugetul pentru 2026. Cosma a avertizat că directorul general riscă să fie tras la răspundere de Consiliul de Administrație dacă nu aplică ordinul.

CNIR a demontat acuzațiile

Compania căreia urmau să îi fie predate proiectele a respins printr-un comunicat acuzațiile privind lipsa de capacitate. CNIR a invocat rezultate concrete: la Autostrada Transilvania, lotul Chiribiș-Biharia, progresul fizic a ajuns la 45% în scurt timp de la preluare.

La DEx, contractul de proiectare și execuție a fost semnat în doar un an de la licitație. Directorul CNIR, Gabriel Budescu, și-a exprimat dorința ca lucrările la DEx Oradea-Arad să înceapă chiar în acest an.

