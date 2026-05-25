Victorie în instanțele italiene pentru CNAIR în procesul privind garanția pentru întârzierile înregistrate la construcția podului de la Brăila

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat luni seară că a câștigat în instanțele de judecată din Italia procesele deschise de constructorul italian Webuild, legate de executarea garanției pentru întârzierile înregistrate la construcția podului suspendat de la Brăila.
„CNAIR câștigă inclusiv în instanțele de judecată din Italia procesele deschise de Webuild!
Constructorul italian nu a reușit să blocheze nici în instanța de la Roma executarea de către CNAIR a garanției pentru mai mult de 87 de milioane de lei, aferente întârzierilor înregistrate la construcția podului suspendat de la Brăila.
Vom continua să apărăm în instanțele de judecată de oriunde interesul legitim al României, indiferent de numele companiilor sau al persoanelor care încearcă să îl afecteze”, a anunțat CNAIR într-o postare pe Facebook.
În luna octombrie 2025, surse din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au confirmat că scrisoarea de garanție a italienilor de la Webuild, aferentă proiectului de investiții Pod Brăila, a fost executată, iar banii, peste 80 de milioane de lei, au intrat deja în conturile CNAIR.
Executarea scrisorii de garanție aferentă obiectului de investiții de peste Dunăre a venit după ce CNAIR a câștigat definitiv și executoriu procesul privind întârzierile la Podul de la Brăila, printr-o sentință a Curții de Apel București.
„Instanța a confirmat obligativitatea achitării unor penalități în valoare de peste 80 de milioane de lei (aproximativ 16 milioane de euro), corespunzătoare celor peste 800 de zile de întârziere”, se arăta într-o postare a CNAIR în data de 19 iunie.