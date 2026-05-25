Victorie în instanțele italiene pentru CNAIR în procesul privind garanția pentru întârzierile înregistrate la construcția podului de la Brăila

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat luni seară că a câștigat în instanțele de judecată din Italia procesele deschise de constructorul italian Webuild, legate de executarea garanției pentru întârzierile înregistrate la construcția podului suspendat de la Brăila.

Constructorul italian nu a reușit să blocheze nici în instanța de la Roma executarea de către CNAIR a garanției pentru mai mult de 87 de milioane de lei, aferente întârzierilor înregistrate la construcția podului suspendat de la Brăila.

Vom continua să apărăm în instanțele de judecată de oriunde interesul legitim al României, indiferent de numele companiilor sau al persoanelor care încearcă să îl afecteze”, a anunțat CNAIR într-o postare pe Facebook.

În luna octombrie 2025, surse din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au confirmat că scrisoarea de garanție a italienilor de la Webuild, aferentă proiectului de investiții Pod Brăila, a fost executată, iar banii, peste 80 de milioane de lei, au intrat deja în conturile CNAIR.