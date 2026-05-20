Cristian Pistol avertizează că declarațiile oficialilor despre litigiile CNAIR pot fi folosite împotriva statului în instanță

Șeful CNAIR, Cristian Pistol, atrage atenția că declarațiile publice ale unor oficiali din domeniul Transporturilor pot prejudicia poziția statului român în litigii comerciale aflate pe rolul instanțelor. „Constructorii străini citesc ce declară oficialii români și folosesc aceste declarații împotriva statului, în instanță”, a subliniat acesta.
Diana Nunuț
20 mai 2026, 10:54
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a atras atenția miercuri, într-o postare pe Facebook, că declarațiile publice ale unor oficiali din domeniul Transporturilor pot prejudicia poziția statului român în litigii comerciale aflate pe rolul instanțelor.

El a invocat un precedent produs în urmă cu cinci ani în litigiile dintre CNAIR și constructorul italian Webuild, fost Astaldi, privind proiectul Podul de la Brăila. La momentul respectiv, avocații constructorului au depus la dosar articole publicate pe site-ul USR Tulcea de fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, în care acesta critica activitatea CNAIR.

„Avocații constructorului au depus ca înscrisuri la dosar articole publicate de fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, pe site-ul USR Tulcea, în care acesta acuza CNAIR de incompetență. Documentele au fost ștampilate „conform cu originalul” și prezentate instanței ca probă a faptului că însăși conducerea politică a statului recunoaște vina CNAIR. Acesta este un precedent real și documentat. Constructorii străini citesc ce declară oficialii români și folosesc aceste declarații împotriva statului, în instanță”, a scris șeful CNAIR în postare.

În aceste condiții, Cristian Pistol l-a criticat pe secretarul de stat Horațiu Cosma pentru declarații recente referitoare la un acord semnat de CNAIR.

„Domnul secretar de stat Horațiu Cosma — fost colaborator al domnului Drulă — declară public că un acord semnat de CNAIR este «o hârtie igienică semnată pe genunchi». Avocații Pizzarotti nu trebuie să mai demonstreze nimic. Li se oferă argumentul pe tavă”, a afirmat Pistol.

Șeful CNAIR a făcut un apel public la încetarea declarațiilor care, în opinia sa, „prejudiciază interesele statului într-un litigiu activ de 340 de milioane de lei”, adăugând că „este vorba despre banii contribuabililor și despre proiectele României”.

România, bună de plată: peste 340 de milioane de lei după un arbitraj pierdut din cauza întârzierilor la Autostrada Sebeș–Turda

Reacția lui Cristian Pistol vine după ce recent, secretarul de stat Horațiu Cosma a lansat o serie de acuzații, spunând că CNAIR a pierdut un arbitraj internațional în fața constructorului italian Impresa Pizzarotti, din cauza întârzierilor generate de statul român pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda.

Pe fondul litigiului deja deschis, CNAIR a semnat în 2021 un acord cu Impresa Pizzarotti, prin care autoritatea încerca să limiteze nivelul despăgubirilor la aproximativ 179,6 milioane de lei. Documentul prevedea acceptarea recepției lucrărilor și stabilirea unui plafon pentru pretențiile financiare ale constructorului.

Ulterior, acest acord a fost analizat de tribunalul arbitral, care a concluzionat că nu poate produce efecte juridice de limitare a despăgubirilor. Instanța a reținut că documentul a fost semnat sub semnătură privată și fără un mandat special, condiții obligatorii în cazul renunțării la drepturi aflate în litigiu.

