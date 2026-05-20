UE și SUA ajung la un acord provizoriu pentru eliminarea taxelor vamale la bunurile industriale

Uniunea Europeană a realizat miercuri un pas decisiv pentru stabilitatea relațiilor comerciale transatlantice, ajungând la un acord provizoriu privind legislația care va elimina taxele vamale la importurile de bunuri industriale din Statele Unite ale Americii.
Sursa foto: Hepta
Petre Apostol
20 mai 2026, 04:01, Economic
Măsura dintre UE și SUA transpune în practică pilonul central al acordului-cadru convenit între cele două blocuri economice în iulie 2025. Decizia de la Bruxelles este menită să detensioneze disputele comerciale și, conform analiștilor, va preveni o escaladare din partea Washingtonului, care amenința cu impunerea unor tarife vamale punitive mai mari asupra produselor europene, notează Reuters.

Înțelegerea preliminară vine să consolideze pachetul comercial negociat la jumătatea anului trecut. Acordul din iulie 2025 stabilise deja un plafon maxim de 15% pentru tarifele aplicate majorității exporturilor europene către piața americană, blocând astfel intenția inițială a administrației de la Washington de a impune taxe de 30%, mult mai dăunătoare pentru economia UE.

Prin eliminarea reciprocă a ultimelor taxe vamale la produsele industriale din SUA, Uniunea Europeană își asigură predictibilitatea schimburilor comerciale și protejează sectoarele cheie de export ale statelor membre în raport cu partenerul american.

Acordul provizoriu consolidează securitatea lanțurilor de aprovizionare transatlantice într-o perioadă de incertitudine economică globală, oferind companiilor din ambele regiuni un cadru fiscal stabil și eliminând riscul unui război comercial direct între UE și SUA.

Textul legislativ convenit miercuri urmează să parcurgă etapele formale de aprobare și ratificare în cadrul instituțiilor europene înainte de a intra oficial în vigoare.

