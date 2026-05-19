Iranul vine cu oferta care poate opri războiul. Ce îi cere lui Trump pentru pace în Orientul Mijlociu

Informațiile au fost publicate de presa de stat iraniană și preluate de publicația TVP World.

Viceministrul iranian de Externe, Kazem Gharibabadi, a declarat că Teheranul solicită și ridicarea sancțiunilor economice, deblocarea activelor financiare înghețate și încetarea blocadei maritime impuse de Statele Unite asupra Iranului.

Noua ofertă de negociere vine după ce președintele american Donald Trump a suspendat temporar planurile pentru reluarea atacurilor asupra Iranului, afirmând că există „șanse foarte mari” pentru un acord privind limitarea programului nuclear iranian.

Negocieri tensionate și presiuni regionale

Potrivit surselor diplomatice, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au intervenit pentru a convinge Washingtonul să evite reluarea conflictului militar. Donald Trump a declarat pe rețelele sociale că liderii din Golf i-au transmis că un acord este aproape și ar putea fi acceptat atât de Statele Unite, cât și de statele din Orientul Mijlociu.

În paralel, Pakistanul continuă să joace rolul de mediator între cele două părți, după ce a facilitat și rundele anterioare de negocieri. O sursă pakistaneză a confirmat că noua propunere iraniană a fost transmisă oficial către Washington.

Deși negocierile rămân blocate de aproximativ o lună, surse iraniene susțin că administrația americană ar fi devenit mai flexibilă în privința anumitor aspecte. Potrivit acestora, SUA ar fi acceptat deblocarea unei părți din fondurile iraniene înghețate în băncile străine și ar permite continuarea unor activități nucleare civile sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Washingtonul nu a confirmat însă oficial aceste informații. Mai mult, un oficial american a negat zvonurile conform cărora sancțiunile petroliere împotriva Iranului ar urma să fie suspendate pe durata negocierilor.

Conflictul continuă să destabilizeze Orientul Mijlociu

Războiul dintre Iran, Israel și Statele Unite a provocat mii de victime și a amplificat tensiunile din Orientul Mijlociu. Bombardamentele americane și israeliene asupra Iranului au fost suspendate în urma unui armistițiu stabilit la începutul lunii aprilie, însă incidentele din regiune continuă.

Israelul și-a intensificat operațiunile militare împotriva Hezbollah în Liban, iar atacurile cu drone lansate din Irak asupra unor state din Golf, precum Arabia Saudită și Kuweit, au menținut climatul de insecuritate regională.

Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au justificat ofensiva militară prin necesitatea stopării programului nuclear iranian și reducerea influenței Teheranului asupra grupărilor armate din regiune. Cu toate acestea, Iranul continuă să dețină stocuri importante de uraniu îmbogățit și capacități militare semnificative.

Analiștii internaționali consideră că actualele negocieri reprezintă una dintre ultimele șanse pentru evitarea unei noi escaladări majore în Orientul Mijlociu.