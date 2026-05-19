Serviciile secrete germane: Teheranul recrutează tineri pe Snapchat pentru atacuri teroriste în Europa

Germania trage un semnal de alarmă deosebit de îngrijorător.

Potrivit unei anchete exclusive Euractiv, agenția de informații internă a țării, Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), avertizează că Iranul ar putea intensifica operațiunile teroriste pe teritoriul european odată ce presiunea militară din conflictul cu Israelul și Statele Unite se va diminua.

Țintele vizate ar fi instituțiile evreiești, disidenții iranieni din diasporă și orice persoană considerată de regimul de la Teheran drept „trădătoare”.

Recruți de unică folosință, recrutați pe Snapchat

Ceea ce face analiza Euractiv deosebit de îngrijorătoare este descrierea metodelor folosite deja de Iran pe teritoriul european.

Începând din martie 2026, regimul iranian operează printr-o rețea de recrutare cunoscută sub numele HAYI, care funcționează după un model alarmant de simplu: tineri infractori, uneori chiar minori, sunt contactați prin Snapchat sau Telegram și plătiți cu sume mici pentru a executa atacuri – explozii rudimentare sau incendieri nocturne.

Potrivit cercetătorului Adrian Shtuni, citat de Euractiv, au fost documentate 17 atacuri atribuite acestei rețele în întreaga Europă.

„Prin desfășurarea de agenți tineri, ieftini și de unică folosință, se pot genera amenințări dificil de prevăzut, costisitoare de contracarat și chiar mai greu de combătut prin metode convenționale”, a explicat Shtuni.

Strategia e cinic de eficientă: atacurile individuale sunt minore, dar volumul lor riscă să sufoce serviciile de securitate europene, forțate să monitorizeze simultan sinagogi, școli și centre comunitare, piste de investigații și activitate online în creștere.

Germani antrenați militar în Iran

Ancheta Euractiv dezvăluie și un fenomen mai puțin vizibil: zeci de persoane cu reședința în Germania au călătorit în Iran, unde au participat la antrenamente militare sau s-au pus în slujba regimului.

Printre cazurile confirmate se numără doi bărbați din Hamburg filmați la un punct de control al miliției Basij, înarmați cu puști de asalt, și apărând ulterior în materiale de propagandă pro-regim.

BfV declară că urmărește activ aceste cazuri și că serviciile de informații iraniene „sunt dispuse să utilizeze metode echivalente cu terorismul de stat”, de la supravegherea unor ținte până la comploturi de atac.

Un comandant arestat în Turcia

Vineri, autoritățile americane au anunțat arestarea lui Mohammad Baqer Al-Saadi, descris de FBI drept principalul coordonator al operațiunilor HAYI în Europa.

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, acesta ar fi orchestrat 18 atacuri teroriste pe teritoriul european în doar trei luni și planifica operațiuni similare pe teritoriul american.

A fost reținut de FBI în timp ce călătorea prin Turcia.

Ce urmează

Scenariul pe care analiștii îl consideră cel mai plauzibil, potrivit Euractiv, este o abordare dublă: hărțuire continuă prin atacuri ieftine de tip HAYI, combinată cu operațiuni mai sofisticate executate de persoane repatriate după antrenamente în Iran sau de celule adormite reactivate.

Cu alte cuvinte, amenințarea nu e nouă – dar e în plină reorganizare.

Iar Europa, avertizează BfV, ar trebui să fie pregătită.