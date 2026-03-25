Cum sunt recrutați tineri din Republica Moldova pentru operațiuni de destabilizare în Europa: promisiuni de 500 de dolari și tabere de antrenament în Bosnia și Serbia, într-o rețea legată de Rusia

Maxim Roșca a declarat în instanță că a fost abordat la Chișinău de Anatoli Prizenco, care i-a propus să renunțe la jobul dintr-un service auto pentru o deplasare de două săptămâni, plătită, cu activități în aer liber. I s-a spus că va câștiga între 300 și 500 de dolari, iar detaliile urmau să vină de la un contact din Moscova.

Tabere de antrenament în Bosnia și Serbia

În câteva săptămâni, Roșca a ajuns în tabere de antrenament din Bosnia și Serbia. Acolo, participanții au fost instruiți să piloteze drone, să folosească dispozitive incendiare și să evite forțele de ordine în timpul protestelor. Anchetatorii moldoveni susțin că era parte a unui efort coordonat, susținut de Rusia, de a recruta persoane pentru operațiuni de destabilizare în Europa, inclusiv în Franța și Germania, scrie Politico.

Ancheta are loc în contextul în care mai multe state europene avertizează că Moscova desfășoară o campanie de război hibrid. Autoritățile franceze au documentat campanii de dezinformare în timpul alegerilor locale recente, iar Germania a acuzat Rusia de atacuri cibernetice și interferențe electorale.

Rețea legată de Rusia, cu operațiuni în Europa

Procurorii moldoveni susțin că Prizenco a acționat ca recrutor într-o rețea mai amplă, cu baze în străinătate, care a instruit zeci de persoane pentru campanii de influență și destabilizare. El urmează să apară în instanță la Chișinău.

În Republica Moldova sunt investigate peste 80 de persoane pentru instigare la tulburări în masă, dintre care 20 au fost deja inculpate. Alte persoane sunt suspectate de implicare în operațiuni similare în Franța și Germania.

Roșca a intrat în atenția autorităților pe 11 octombrie 2024, când a fost oprit la intrarea în Republica Moldova din România, într-un microbuz Mercedes-Benz.

În interiorul vehiculului, ofițerii au găsit valută sârbă și bosniacă, lanterne, cartele SIM și stick-uri USB, precum și componente pentru drone și ochelari de realitate virtuală. De asemenea, au fost recuperate șase obiecte negre descrise în documentele instanței drept dispozitive de unică folosință pentru lansarea de grenade din aer.

Cei trei pasageri ai microbuzului au fost condamnați ulterior la pedepse de patru până la cinci ani de închisoare. Roșca, care a spus că a fost bătut după ce a refuzat să participe la antrenamente, a depus mărturie ca martor.

El a declarat că a fost dus în Republika Srpska, în apropiere de Banja Luka, unde a fost instruit într-o tabără improvizată. Participanții au fost pregătiți să participe la proteste, să opereze drone și să pregătească grenade fumigene.

Antrenamente înaintea alegerilor din 2024

Antrenamentele au avut loc înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, câștigate de Maia Sandu, iar participanților li s-a spus că victoria acesteia ar putea duce la război „ca în Ucraina”.

Serviciile de informații din Republica Moldova susțin că instructorii făceau parte dintr-o rețea internațională cu legături cu gruparea Wagner. După instruire, participanții au fost trimiși să identifice clădiri administrative și posibile puncte de lansare pentru drone.

Un alt bărbat, Danil Dilan, în vârstă de 22 de ani, originar din regiunea separatistă pro-rusă Transnistria, a fost condamnat la trei ani de închisoare în noiembrie.

Dilan a admis în instanță că a călătorit la Düsseldorf, în 2024, pentru un meci de la Campionatul European între Slovacia și Ucraina, unde i s-a cerut să fluture un steag ucrainean. Dilan a spus că a refuzat, însă în timpul meciului a fost afișat un steag ucrainean cu inscripția „Dați-ne alegerile înapoi”, ulterior folosit în discursul oficial rus.

Dilan a declarat și că i s-a propus să participe la acțiuni de destabilizare la Paris, în timpul Jocurilor Olimpice din 2024, dar nu a acceptat.

Moldova, front al războiului hibrid

Republica Moldova, situată între România și Ucraina și având regiunea separatistă Transnistria sub influență pro-rusă, a devenit un front important al războiului hibrid.

Autoritățile de la Chișinău acuză Moscova de interferențe electorale, dezinformare, atacuri cibernetice și încercări de influențare a opiniei publice.