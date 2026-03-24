Maia Sandu: Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a criticat atacurile lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei, în urma cărora linia Isaccea-Vulcănești, care asigura o mare parte din consumul de electricitate al țării, a fost deconectată.

„Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri. Nu se mai limitează la șantaj energetic, implicare în alegeri, activarea grupărilor criminale pentru destabilizări, propagandă mincinoasă, dar atacă constant infrastructura Ucrainei și, tot mai des, pune în pericol securitatea și sănătatea moldovenilor”, a scris Maia Sandu într-o postare pe Facebook.

Lidera de la Chișinău a subliniat că situația privind linia Isaccea-Vulcănești vine după ce în urmă cu câteva săptămâni, un atac asupra hidrocentralei ucrainene a dus la poluarea Nistrului, patru raioane rămânând fără apă.

„După bombardarea hidrocentralei ucrainene, care a dus la poluarea Nistrului, a lăsat fără apă 4 raioane și continuă să afecteze mediul și apele noastre, în această noapte, un nou atac brutal a dus la deconectarea liniei Isaccea-Vulcănești, ce asigură, în anumite perioade, și 60-70% din consumul nostru de electricitate”, a continuat Maia Sandu în cadrul postării sale.

Acțiunile Rusiei, „deliberate”

Președinta Republicii Moldova califică aceste acțiuni din partea Rusiei drept „deliberate”.

„Toate acestea nu sunt accidente, ci acțiuni deliberate ale Rusiei de a slăbi și a lăsa Moldova în întuneric”, a completat Maia Sandu.

În aceste condiții, președinta Republicii Moldova a anunțat că vor fi instituite măsuri în perioada următoare, chiar dacă sistemul „este sub o presiune enormă”.

„Însă noi am rezistat de fiecare dată. Acționăm pentru a ne proteja cetățenii și sunt sigură că vom trece și peste aceste provocări. Instituțiile statului vor interveni cu măsurile necesare în următoarea perioadă. Sistemul funcționează, dar este sub o presiune enormă. Dragi cetățeni, acum e nevoie să fim solidari, să înțelegem seriozitatea situației, să fim rezistenți. Să economisim, să distribuim mesajele din surse oficiale, să fim uniți, să fim demni. Chiar dacă Rusia ne vrea slabi, depinde de noi să rămânem puternici și să ținem Moldovă demnă”, a conchis președinta Maia Sandu.

Linia Isaccea-Vulcănești, deconectată

Linia electrică Isaccea – Vulcănești a fost deconectată, după atacurile asupra infrastructurii din sudul Ucrainei, a anunțat marți dimineața Guvernul de la Chișinău. Pentru remedierea problemei, intervin specialiști din România, Ucraina și Moldova.

De asemenea, Guvernul de la Chișinău va propune Parlamentului Republicii Moldova declararea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, începând de miercuri. Declararea stării de urgență va permite autorităților să adopte decizii rapide pentru asigurarea resurselor energetice, inclusiv prin derogări de la normele obișnuite de achiziții, pentru a garanta continuitatea furnizării către cetățeni.