Facturi mai mari decât ipoteca la electricitate într-un stat din SUA: oamenii aleg între a plăti curentul sau a cumpăra mâncare

Nu are sens. Stinge luminile în timpul zilei și aprinde o singură lampă cu un bec eficient energetic în sufragerie noaptea, dar continuă să rămână și mai în urmă cu plățile. În disperare, a luat un împrumut după ce a primit o notificare de întrerupere a alimentării în timpul frigului care a ținut încălzitoarele statului pornite atunci când temperaturile scădeau regulat sub zero grade.

„De fiecare dată când vezi factura de electricitate, pur și simplu ți se face rău”, a spus Michalski, răsfoind o grămadă de extrase de cont în valoare totală de mii de dolari. „Știu deja înainte să o deschid. Pur și simplu mă tem să văd cât de mult e”, spune ea, potrivit Associated Press.

Oamenii aleg între a cumpăra hrană sau a plăti facturile

A apelat la rețelele de socializare, cerând răspunsuri alături de mii de alți locuitori din Virginia de Vest, inclusiv cei care au postat capturi de ecran cu facturile lor lunare. Sunt furioși și nedumeriți de costurile tot mai mari ale utilităților, care uneori depășesc chiriile și ipotecile într-unul dintre cele mai bogate în energie, dar și cele mai sărace colțuri ale Americii, unde familiile au fost nevoite să aleagă între a plăti pentru mâncare sau pentru încălzire.

Președintele Donald Trump, ca parte a discursului său de campanie pentru „a face America din nou accesibilă”, a promis că va reduce facturile la electricitate ale americanilor la jumătate în primul său an, până la 18 luni, la Casa Albă.

„Și dacă nu funcționează, veți spune: «Ei bine, am votat pentru el, tot i-am redus mult»”, a spus el. „Nu veți fi avut niciodată energie atât de scăzută ca sub un anumit domn cunoscut sub numele de Donald J. Trump.”

Nu a funcționat.

Electricitatea a crescut, la fel și prețul gazelor

În schimb, electricitatea a crescut cu 4,8% în februarie la nivel național, iar prețurile gazelor naturale transportate prin conducte au crescut cu 10,9%, ambele față de anul precedent, potrivit Indicelui Prețurilor de Consum al Departamentului Muncii. Aceasta a depășit inflația chiar înainte ca atacurile asupra Iranului de către SUA și Israel să provoace o creștere explozivă a costurilor energiei.

Aceasta devine o problemă din ce în ce mai îngrijorătoare pentru unii alegători. Facturile la electricitate în creștere au apărut ca o temă de campanie în alegerile recente, inclusiv în timpul curselor pentru funcția de guvernator câștigate de democrații din New Jersey și Virginia. Se așteaptă ca preocupările legate de costuri să apară în timpul alegerilor de la mijlocul mandatului din această toamnă, iar o analiză realizată de organizația non-profit PowerLines a constatat că locuitorii nu vor avea parte de o pauză prea curând, deoarece noile cereri de majorare a tarifelor la gaze și electricitate ar putea afecta peste 80 de milioane de americani. Un sondaj AP-NORC realizat în martie a constatat, de asemenea, că 35% dintre adulții americani erau „extrem” sau „foarte” îngrijorați de faptul că își vor putea permite electricitatea în următoarele luni.

„Mă distruge. Și nu se poate face nimic pentru asta, decât dacă președintele face ceva”, a spus Michalski despre facturile ei exorbitante la energie electrică, adăugând că nu-l mai susține pe Trump. „Și nu-l văd făcând asta. A avut mult timp”.

Fenomene extreme

Creșterea cererii, fenomenele meteorologice și evenimentele extreme, modernizarea și întreținerea infrastructurii îmbătrânite și creșterea prețurilor la gazele naturale duc la creșterea facturilor la electricitate. Costurile în creștere ale energiei – inclusiv șocul autocolantului pompelor de benzină care depășește acum o medie de 4 dolari pe galon la nivel național – ar putea fi exacerbate și mai mult de războiul din Iran, împreună cu presiunea administrației Trump de a exporta volume mai mari de gaze naturale lichefiate – ceea ce, la rândul său, epuizează oferta internă. Contribuabilii sunt, de asemenea, precauți, deoarece tot mai multe centre de date consumatoare de energie pentru inteligență artificială și cloud computing sunt construite sau sunt acceptate cu căldură de politicieni în locuri precum Virginia de Vest – unde locuitorii din zona Trump au trecut de la a avea cel mai mic tarif la energie electrică la nivel național în 2005, la a experimenta una dintre cele mai rapide creșteri din țară, depășind cu mult media națională, conform datelor de la Administrația pentru Informații Energetice din SUA.

Toate acestea într-un loc în care oamenii trăiesc deasupra unor zăcăminte vaste de cărbune, petrol și gaze.