Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 51. Trump: Israelul este un „mare aliat al SUA” și „știe cum să câștige” / Spațiul aerian al Iranului va fi redeschis în patru etape

Spațiul aerian al Iranului va fi redeschis în patru etape

Agenția de știri Tasnim, citându-l pe directorul adjunct al Organizației Aviației Civile din Iran, afirmă că spațiul aerian al țării va fi redeschis, zborurile de la est la vest urmând să fie reluate treptat.

Aceasta a precizat că redeschiderea spațiului aerian al Iranului se va desfășura în patru etape. În prima etapă, spațiul aerian va fi deschis pentru zborurile de tranzit, apoi vor fi reluate zborurile de pe aeroporturile din estul țării. În a treia etapă, vor fi permise zborurile de pe aeroporturile Mehrabad și Imam Khomeini, urmate de zborurile de pe alte aeroporturi din vest.

Un ministru din Emiratele Arabe Unite solicită „redeschiderea completă și necondiționată” a Strâmtorii Hormuz

Un înalt oficial din Emiratele Arabe Unite a condamnat închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran și a afirmat că orice soluție la conflict trebuie să abordeze „întreaga gamă de amenințări” reprezentate de Teheran.

Saeed Bin Mubarak Al Hajeri, ministru de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite, a declarat pentru ziarul Indian Express că închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran „reprezintă un act de terorism economic care trebuie abordat imediat de comunitatea internațională”.

El a adăugat că un armistițiu în războiul cu Iranul „nu este suficient în sine”, scrie Al Jazeera.

O posibilă extindere a blocadei impuse de SUA asupra navelor iraniene

Comandamentul Central al SUA afirmă că peste 12 nave de război sunt implicate în blocada americană a porturilor iraniene.

Se spune că sunt peste 10.000 de aviatori, pușcași marini și soldați, precum și numeroase aeronave care survolează zona, scrie Al Jazeera.

Trump afirmă că Israelul este un „mare aliat al SUA” și „știe cum să câștige”

Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat Israelul prin intermediul unei postări pe Truth Social.

„Indiferent dacă oamenilor le place sau nu Israelul, acesta s-a dovedit a fi un MARE aliat al Statelor Unite ale Americii”, a scris el.

„Sunt curajoși, îndrăzneți, loiali și inteligenți și, spre deosebire de alții care și-au arătat adevărata față într-un moment de conflict și stres, Israelul luptă cu înverșunare și știe cum să CÂȘTIGE!”, a mai scris Trump.

Comentariile vin la o zi după ce le-a spus israelienilor că le este „interzis” să bombardeze Libanul și că „ajunge”. Totuși, martorii spun că au mai avut loc atacuri sâmbătă.

Turcia dorește o prelungire a contractului de gaze cu Iranul, afirmă ministrul energiei

Turcia dorește să prelungească contractul de furnizare a gazelor naturale cu Iranul, care urmează să expire în următoarele luni, însă negocierile nu au început încă din cauza războiului, a declarat ministrul turc al energiei, Alparslan Bayraktar, scrie Al Jazeera.

În declarațiile făcute reporterilor în marja Forumului Diplomatic de la Antalya, Bayraktar a afirmat că Ankara rămâne interesată de asigurarea aprovizionării cu gaze iraniene pentru a garanta continuitatea aprovizionării.

„Nu există negocieri în acest moment, dar s-ar putea să ne așezăm la masă și să discutăm o potențială prelungire”, a declarat Bayraktar reporterilor.

Ghalibaf critică dur decizia „nesăbuită și ignorantă” a SUA de a bloca porturile iraniene

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a vorbit presei iraniene despre situația armistițiului și negocierile cu Washingtonul.

Acesta a spus că Iranul nu are încredere în SUA și consideră că acestea ar putea relua ostilitățile în orice moment, astfel încât forțele armate iraniene „de pe teren sunt pe deplin pregătite”.

Strâmtoarea Ormuz se află sub controlul Iranului, iar decizia SUA de a bloca porturile iraniene este „nesăbuită” și „ignorantă”.

Dacă SUA nu ridică blocada, „traficul în Strâmtoarea Ormuz va fi cu siguranță restricționat”, a mai spus Ghalibaf.

„Am căutat întotdeauna normalizarea traficului în Strâmtoarea Hormuz și continuăm să o facem. Dacă acesta s-a oprit acum, este pentru că încetarea focului în Liban nu a fost pe deplin stabilită”, a completat acesta, notează Al Jazeera.