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SUA și Iranul au lansat noi atacuri. Negocierile de pace par tot mai departe

Speranțele privind o detensionare rapidă a conflictului dintre Statele Unite și Iran s-au diminuat după o nouă serie de atacuri reciproce în Golful Persic. Deși Washingtonul susține că un acord este încă posibil, schimburile de focuri din ultimele ore arată că situația rămâne extrem de volatilă, transmite The Guardian.
SUA și Iranul au lansat noi atacuri. Negocierile de pace par tot mai departe
Sursa foto: iStock
Victor Dan Stephanovici
03 iun. 2026, 06:37, Știri externe
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Noile incidente au avut loc în apropierea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, și au implicat atât forțe americane, cât și unități ale Gardienilor Revoluției din Iran. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că a lansat o rachetă Hellfire împotriva petrolierului M/T Lexie, sub pavilion Botswana, după ce echipajul ar fi ignorat avertismente repetate și ar fi încercat să forțeze blocada navală impusă de americani în jurul Iranului, scrie The Guardian.

Sala motoarelor navei petroliere M/T Lexie, sub pavilion Botswana, care se îndrepta spre Iran, a fost ținta unei rachete AGM-114R Hellfire lansate de un elicopter MH-60S al Marinei SUA. Sursa foto: X

Potrivit Washingtonului, lovitura a avut rolul de a imobiliza nava și nu a vizat echipajul. Ulterior, armata americană a confirmat și atacuri asupra unor obiective militare de pe Insula Qeshm, inclusiv o stație de control utilizată pentru operațiuni cu drone.

Iranul susține că a atacat baza Flotei a Cincea din Bahrain

Ca răspuns, Gardienii Revoluției au anunțat că au lansat rachete și drone împotriva cartierului general al Flotei a Cincea americane din Bahrain. Washingtonul a negat că baza ar fi fost lovită și a afirmat că sistemele de apărare au interceptat proiectilele. Sirene de alertă au fost activate atât în Bahrain, cât și în Kuweit, unde autoritățile au confirmat interceptarea unor ținte aeriene și au avertizat populația să evite eventualele resturi rezultate din operațiunile de apărare. Potrivit armatei americane, mai multe rachete iraniene nu și-au atins țintele, iar o nouă serie de drone a fost doborâtă înainte de a ajunge la forțele americane din regiune.

Negocierile de pace par tot mai fragile

Escaladarea militară are loc în paralel cu eforturile diplomatice ale administrației americane. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că un acord cu Teheranul este încă posibil și a susținut că Iranul a acceptat să discute aspecte ale programului său nuclear pe care anterior refuza să le negocieze. Mesajul contrastează însă cu poziția exprimată de autoritățile iraniene. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a avertizat că suspendarea ostilităților trebuie respectată pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și a acuzat Statele Unite și Israelul că pun în pericol procesul diplomatic.

Libanul rămâne o sursă majoră de tensiune

Conflictul este complicat și de situația din Liban, unde armata israeliană a continuat bombardamentele în sudul țării. Potrivit presei libaneze, zeci de atacuri aeriene au fost lansate în ultimele 24 de ore, iar mai multe persoane și-au pierdut viața, inclusiv membri ai aceleiași familii. Israelul susține că acțiunile sale vizează poziții ale Hezbollah și acuză gruparea că încalcă acordurile de încetare a focului.

Armata israeliană a continuat atacurile în sudul Libanului, ucigând patru persoane și rănind 127 într-un atac asupra spitalului Jabal Amel din Tyr. Sursa foto: X

În centrul confruntării se află în continuare Strâmtoarea Ormuz, prin care înainte de izbucnirea conflictului tranzita aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol. Armata americană afirmă că de la instituirea blocadei împotriva Iranului, în aprilie, a redirecționat peste 120 de nave care încercau să intre sau să iasă din porturile iraniene.

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