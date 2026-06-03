SUA și Iranul au lansat noi atacuri. Negocierile de pace par tot mai departe

Noile incidente au avut loc în apropierea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, și au implicat atât forțe americane, cât și unități ale Gardienilor Revoluției din Iran. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că a lansat o rachetă Hellfire împotriva petrolierului M/T Lexie, sub pavilion Botswana, după ce echipajul ar fi ignorat avertismente repetate și ar fi încercat să forțeze blocada navală impusă de americani în jurul Iranului, scrie The Guardian.

Potrivit Washingtonului, lovitura a avut rolul de a imobiliza nava și nu a vizat echipajul. Ulterior, armata americană a confirmat și atacuri asupra unor obiective militare de pe Insula Qeshm, inclusiv o stație de control utilizată pentru operațiuni cu drone.

Iranul susține că a atacat baza Flotei a Cincea din Bahrain

Ca răspuns, Gardienii Revoluției au anunțat că au lansat rachete și drone împotriva cartierului general al Flotei a Cincea americane din Bahrain. Washingtonul a negat că baza ar fi fost lovită și a afirmat că sistemele de apărare au interceptat proiectilele. Sirene de alertă au fost activate atât în Bahrain, cât și în Kuweit, unde autoritățile au confirmat interceptarea unor ținte aeriene și au avertizat populația să evite eventualele resturi rezultate din operațiunile de apărare. Potrivit armatei americane, mai multe rachete iraniene nu și-au atins țintele, iar o nouă serie de drone a fost doborâtă înainte de a ajunge la forțele americane din regiune.

🚨🇺🇸🇮🇷 Iran didn’t just respond. They responded everywhere at once. Kuwait. Bahrain. Iraq. A vessel in the Strait of Hormuz. All in one move. All at the same time. And they told U.S this was coming. The IRGC warned it publicly. Nobody listened. Here’s what’s really happening.… pic.twitter.com/zkqRcXmX8r — Ali (@RealAliVoice) June 3, 2026

Negocierile de pace par tot mai fragile

Escaladarea militară are loc în paralel cu eforturile diplomatice ale administrației americane. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că un acord cu Teheranul este încă posibil și a susținut că Iranul a acceptat să discute aspecte ale programului său nuclear pe care anterior refuza să le negocieze. Mesajul contrastează însă cu poziția exprimată de autoritățile iraniene. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a avertizat că suspendarea ostilităților trebuie respectată pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și a acuzat Statele Unite și Israelul că pun în pericol procesul diplomatic.

Libanul rămâne o sursă majoră de tensiune

Conflictul este complicat și de situația din Liban, unde armata israeliană a continuat bombardamentele în sudul țării. Potrivit presei libaneze, zeci de atacuri aeriene au fost lansate în ultimele 24 de ore, iar mai multe persoane și-au pierdut viața, inclusiv membri ai aceleiași familii. Israelul susține că acțiunile sale vizează poziții ale Hezbollah și acuză gruparea că încalcă acordurile de încetare a focului.

În centrul confruntării se află în continuare Strâmtoarea Ormuz, prin care înainte de izbucnirea conflictului tranzita aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol. Armata americană afirmă că de la instituirea blocadei împotriva Iranului, în aprilie, a redirecționat peste 120 de nave care încercau să intre sau să iasă din porturile iraniene.