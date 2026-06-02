Marco Rubio, declarații despre negocierile cu Iran: Nu am oferit ridicarea sancțiunilor pentru redeschiderea strâmtorii

Sancțiunile, legate de programul nuclear

În cadrul unei audieri în Congres, Marco Rubio a susținut că reprezentanții Statelor Unite nu a oferit Iranului niciun pachet de relaxare a sancțiunilor în schimbul unor eventuale discuții privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„În acest moment, tot ce s-a discutat cu Iran este că orice ridicare a sancțiunilor este condiționată, ceea ce înseamnă că trebuie să fie în schimbul motivului pentru care aceste sancțiuni au fost instituite în primul rând, și anume programul lor nuclear”, a spus Rubio în fața Comisiei de Relații Externe, relatează Reuters.

El a adăugat că Iranul este sancționat din cauza activităților de îmbogățire a uraniului, iar ridicarea sancțiunilor ar putea fi luată în considerare doar în cazul unui acord de renunțare la aceste activități.

„Iranul este sancționat pentru că are uraniu puternic îmbogățit. Iranul este sancționat din cauza activităților sale nucleare. Dacă sunt de acord să renunțe la aceste lucruri, vor fi ridicate sancțiuni asociate cu angajamentul și respectarea acestor acorduri”, spune oficialul american.

De asemenea, șeful diplomației a explicat motivul pentru care SUA a lansat atacurile împotriva Iranului, la finalul lunii februarie.

„Ceea ce au încercat să facă a fost să construiască un scut convențional pentru programul nuclear și să se ascundă în spatele acelui scut convențională”, mai punctează Rubio.

Cu toate acestea, administrația Trump consideră că războiul va avea efecte pozitive, președintele susținând că va ajunge la o înțelegere favorabilă pentru încheierea conflictului și că efectele negative ale războiul se vor estompa.

Presiunile interne

Declarațiile vin într-un moment de tensiune pentru guvernul american care confruntă cu frustrarea crescândă a populației față de creșterea prețurilor, iar republicanii speră ca Trump să obțină redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru a scădea prețul carburanților înaintea alegerilor intermediare din noiembrie.

Poziția opoziției democrate

De asemenea, Secretarul de Stat a fost criticat pentru lipsa de transparență privind gestionarea conflictului din Iran. Senatoarea Jeanne Shaheen, democrată cu cel mai înalt grad din Comisia de Relații Externe i-a transmis: „Când vorbesc cu alegătorii mei, aceștia cer ajutor economic pe plan intern, nu o schimbare de regim în Havana, Caracas sau Teheran. În schimb, ați trimis Congresului o notificare privind puterile de război în care spuneau că nu ne aflăm în ostilități active cu Iranul, în timp ce SUA desfășurau atacuri împotriva Iranului, iar Iranul bombarda ambasadele și bazele americane din tot Orientul Mijlociu”.