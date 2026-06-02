Putin a semnat / Rușii au libertatea să nu-și plătească datoriile către creditorii „neprietenoși” din Occident

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret care extinde mecanismul prin care debitorii ruși își pot limita sau suspenda obligațiile financiare față de creditorii din state considerate „neprietenoase”, incluzând de această dată și depozitele bancare, potrivit theins.ru, publicație de limbă rusă, puternic critică față de Kremlin, axată pe jurnalism de investigație.

Documentul, publicat pe portalul oficial de informații juridice al Federației Ruse, modifică Decretul nr. 95 din 5 martie 2022, adoptat după declanșarea războiului din Ucraina și introducerea sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei.

Acum, plățile se limitează și către țările „neprietene”

Până în prezent, decretul permitea autorităților, companiilor și persoanelor fizice ruse să-și îndeplinească obligațiile față de creditorii străini prin intermediul unor conturi speciale de tip „C”, deschise în ruble, precum și să limiteze anumite plăți aferente împrumuturilor, creditelor și altor instrumente financiare.

Noile modificări extind acest regim și asupra obligațiilor rezultate din depozitele bancare deținute de cetățeni sau entități din țări catalogate de Kremlin drept „neprietenoase”.

Decretul a intrat în vigoare la 1 iunie 2026, data publicării sale oficiale.

„Datorie liberă de plată”

Economistul Serghei Aleksașenko a explicat pentru publicația The Insider că fondurile aflate în conturile de tip „C” sunt supuse unor restricții severe de utilizare, deși, din punct de vedere juridic, ele continuă să aparțină titularilor inițiali.

„Din punct de vedere legal, acestea aparțin persoanei care le-a deținut într-un cont sau depozit obișnuit, dar utilizarea lor este foarte limitată. Pentru bancă, acești bani devin o datorie liberă de plată”, a declarat economistul.

Potrivit acestuia, valoarea totală a sumelor blocate în astfel de conturi nu este cunoscută public, însă există estimări potrivit cărora numai operațiunile asociate Citibank ar fi implicat aproximativ un trilion de ruble.

Economist: „Ar putea fi o măsură de precauție”

La rândul său, analistul bancar Alexander Kolyandr, cercetător asociat al Centrului pentru Analiza Politicii Europene (CEPA), consideră că modificările legislative ar putea reprezenta o măsură de precauție în eventualitatea confiscării activelor rusești blocate în Europa.

„Nu exclud posibilitatea ca această modificare să fi fost introdusă în perspectiva unei eventuale confiscări a activelor blocate la Euroclear”, a declarat Kolyandr pentru publicația citată.

O etapă nouă în conflictul Rusia – Occident

Potrivit analistului, pe lângă titlurile financiare deținute de investitori străini prin sistemul Euroclear, există și depozite în numerar în care s-au acumulat, în ultimii ani, dividende și alte plăți aferente activelor blocate.

Măsura reprezintă o nouă etapă în confruntarea financiară dintre Rusia și statele occidentale, pe fondul sancțiunilor impuse Moscovei și al disputelor privind activele rusești înghețate în străinătate.