Kremlinul se face că n-aude: Peskov zice că n-a primit nicio reacție a Bucureștiului, după declarațiile lui Putin despre drona din Galați

Sorina Matei
01 iun. 2026, 14:53, Politic
Kremlinul nu a primit niciun răspuns de la București după declarația președintelui rus Vladimir Putin despre disponibilitatea Moscovei de a examina epava dronei prăbușite în România. Declarația a fost făcută pentru TASS de către secretarul de presă al liderului rus, Dmitri Peskov.

Nu. Nu am primit [o reacție]”, a spus el.

Răspunzând unei întrebări la o conferință de presă din 29 mai, Putin a declarat că, dacă Rusiei i se vor oferi date obiective, cum ar fi resturi de drone, va efectua o anchetă obiectivă și apoi va putea evalua ce s-a întâmplat.

Nicușor Dan: „Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ”

Președintele României, Nicușor Dan, a relatat ieri concluziile asupra dronei prăbușite în blocul din Galați:

Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice.
Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice „ГЕРАН-2”, iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă.
Raportul arată, de asemenea, că marcajele de fabricație, inscripțiile tehnice, caracteristicile constructive și materialele utilizate urmează același proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani.
Analizele fizico-chimice au confirmat prezența acelorași tipuri de materiale și combustibili identificați în mod repetat la aparate din această serie.
Pe baza tuturor acestor elemente, ancheta concluzionează fără echivoc că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2 de proveniență rusească.
Faptul că un astfel de aparat a lovit un bloc de locuințe din România, provocând răniți și pagube materiale, este de o gravitate deosebită, iar singurul responsabil este Rusia.
Siguranța cetățenilor români și integritatea teritoriului național sunt obligații fundamentale ale statului român și vor fi apărate cu toată fermitatea.
Rezultatele acestei anchete vor fi comunicate aliaților noștri și structurilor competente din cadrul NATO și al Uniunii Europene. România va continua să acționeze împreună cu partenerii săi pentru consolidarea securității la frontiera estică a Alianței și pentru protejarea cetățenilor săi.
România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român”.

