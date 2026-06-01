Gest neașteptat. Putin l-a felicitat pe premierul unei țări care se apropie de UE

Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe premierul unei țări care se apropie de UE și care pare să întoarcă spatele Rusiei. Gestul neașteptat l-a vizat pe premierul armean Nikol Pashinyan. Acesta candidează la alegerile parlamentare de duminică și militează pentru apropierea de UE.
Sursa foto: Kremlin/dpa
Petru Mazilu
01 iun. 2026, 13:29, Politic
Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe premierul armean Nikol Pashinyan cu ocazia zilei de naștere, anunță Kremlin News. Gestul este neașteptat având în vedere că relațiile dintre Rusia și Armenia s-au degradat după ce armenii au început să se apropie de UE.

Cu toate acestea, luni, Putin l-a felicitat pe Nikol Pashinyan de ziua de naștere. În plus, liderul rus a declarat că relațiile dintre cele două țări rămân „prietenoase”.

În paralel, autoritățile ruse au interzis exporturile de pește și produse de pește din Armenia. Măsura va intra în vigoare marți, 2 iunie. Restricțiile afectează aproape toate companiile care exportă pește din Armenia. Doar două companii au fost exceptate de la restricțiile rusești.

Totodată, în ultimele săptămâni, Rusia a restricționat și livrările de flori, legume, fructe, verdețuri, coniac, vin și apă minerală

Unele surse vorbesc și despre o implicare politică a rușilor în alegerile din Armenia. Rusia va trimite 100.000 de armeni care trăiesc în Rusia pentru a vota împotriva actualului prim-ministru Nikol Pashinyan la alegerile de duminică.

Se pare că regiunile din Rusia au primit solicitări privind grupurile de armeni pe care le pot mobiliza. Autoritățile locale din fiecare regiune au avut o cotă și au fost verificate dacă o poate îndeplini, mai spun sursele.

Oficialii ruși estimează că operațiunea costă în jur de 50 de milioane de dolari americani.
Alegerile parlamentare din Armenia vor avea loc pe 7 iunie. Sondajele actuale arată că partidul lui Nikol Pashinyan se află detașat în frunte.

În ultimii ani, Armenia s-a apropiat de Uniunea Europeană și s-a distanțat de Rusia, ceea ce i-a determinat pe ruși să amenințe cu privire la posibile creșteri ale prețurilor gazelor.

