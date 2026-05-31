Rusia își recheamă ambasadorul din Armenia pe fondul apropierii Erevanului de UE

Rusia a anunțat că își convoacă ambasadorul din Armenia pentru consultări, în contextul nemulțumirilor legate de apropierea Erevanului de Uniunea Europeană, scrie Ukrinform.

Potrivit agenției de presă, Reuters a relatat că Moscova a luat această decizie din cauza direcției pro-europene a autorităților armene.

„Ambasadorul Federației Ruse în Republica Armenia, S.P. Kopyrkin, a fost rechemat la Moscova pentru consultări în legătură cu pașii întreprinși de conducerea armeană în direcția unei apropieri de Uniunea Europeană”, a declarat Ministerul rus de Externe.

Presiuni și avertismente din partea Moscovei

Cu o zi înainte, pe 29 mai, Uniunea Economică Eurasiatică (UEEA), condusă de Rusia, a anunțat că analizează posibilitatea suspendării Armeniei din organizație, din cauza dorinței sale de a se apropia de UE.

De asemenea, blocul a cerut organizarea unui referendum pe această temă.

Tot în aceeași zi, președintele rus Vladimir Putin a avertizat Armenia în cadrul unei conferințe de presă de la summitul UEEA de la Astana, vorbind despre un posibil „scenariu ucrainean”, notează The Moscow Times.

„Am menționat deja acest lucru. Criza din Ucraina a început odată cu încercările de aderare la UE. Nu ne-am opus acestui lucru”, a spus Vladimir Putin.

Pe 10 mai, liderul de la Kremlin a menționat iarăși ideea unui referendum în Armenia privind orientarea europeană, spunând că o „separare blândă, inteligentă și reciproc avantajoasă” între cele două țări ar fi cea mai potrivită soluție.

Armenia, între Rusia și Occident

Deși Armenia rămâne oficial aliat al Rusiei, în ultimii ani a intensificat relațiile cu Occidentul, în ciuda dependenței economice de Moscova.

Sondajele arată că, înainte de alegerile din iunie, partidul premierului pro-occidental Nikol Pașinian conduce în fața opoziției pro-ruse.