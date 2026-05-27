Prima pagină » Știri externe » Rusia pune presiune pe Armenia. Kremlinul ameninţă cu tăierea gazului dacă Erevanul merge spre UE

Rusia pune presiune pe Armenia. Kremlinul ameninţă cu tăierea gazului dacă Erevanul merge spre UE

Rusia ameninţă Armenia cu suspendarea acordului privind gazele şi produsele petroliere dacă Erevanul continuă apropierea de UE
Rusia pune presiune pe Armenia. Kremlinul ameninţă cu tăierea gazului dacă Erevanul merge spre UE
Sursa foto: Mikhail Tereshchenko/TASS via ZUMA Press
Andrei Rachieru
27 mai 2026, 19:19, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Rusia a avertizat Armenia că ar putea suspenda sau denunţa unilateral acordul bilateral din 2013 privind furnizarea de gaze naturale, produse petroliere şi diamante brute, dacă Erevanul îşi continuă procesul de aderare la Uniunea Europeană, relatează publicaţia rusă Kommersant.

Potrivit scrisorii citate de presa rusă, Moscova consideră imposibilă menţinerea regimului scutit de taxe vamale acordat Armeniei pentru aceste produse în baza acordului semnat în 2013. Autorităţile ruse ameninţă astfel cu îngheţarea sau denunţarea înţelegerilor bilaterale.

Analiştii avertizează că Armenia riscă nu doar să piardă reducerile la gazele şi produsele petroliere ruseşti, ci şi să se confrunte cu dificultăţi majore în găsirea unor surse alternative de aprovizionare.

Ministerul Administraţiei Teritoriale şi Infrastructurii din Armenia, indicat drept destinatar al scrisorii, a negat că ar fi primit documentul.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că subvenţiile pentru gazele livrate Armeniei „nu sunt luate din cer, ci din Federaţia Rusă”.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu! Realitatea TV, ÎNCHISĂ!?
Gandul
Legătura neștiută dintre Vali Vijelie și Sile Cămătaru: ,,Am avut o aventură cu nevasta lui''
Cancan
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport
Ciprian Ciucu a numit „una dintre cel mai corupte instituții din România”: „Ne omoară cu zile”
Libertatea
Ce efecte are consumul zilnic de bere asupra organismului? Obiceiul pe care îl practică mulți români
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia