Procurorii arată extravaganțele cumpărate de soțul premierului Scoției din bani furați: de la autorulotă, la râșnițe și aparate de ceai

Salopeta
Fostul șef al SNP părea să își prețuiască confortul. Murrell a cheltuit 75 de lire sterline din fondurile partidului pe o „salopetă bărbătească cu imprimeu lejer” în 2012.
Ulei de măsline portughez „ delicios”
Murrell a strecurat și două sticle de „Delicios ulei de măsline extravirgin portughez” pe banii partidului.
Le Creuset
Murrell părea să aibă o înclinație pentru marca de produse culinare luxoase Le Creuset. A făcut 36 de achiziții de la companie, inclusiv trei caserole pentru 784 de lire sterline, o oală slow cooker în valoare de 224 de lire sterline și zeci de căni.
Aparate de cafea și seturi de ceai
Murrell pare să fie un fan al băuturilor calde. A cumpărat un aparat de cafea Jura GIGA 5 de 3.232 de lire sterline în 2016, un aparat Jura de 1.866 de lire sterline în 2017 și un aparat Jura de 2.595 de lire sterline în 2018. De asemenea, a achiziționat un set de ceai Smythson pentru 2.995 de lire sterline în 2021.