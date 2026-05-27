Procurorii arată extravaganțele cumpărate de soțul premierului Scoției din bani furați: de la autorulotă, la râșnițe și aparate de ceai

Fostul șef executiv al Partidului Național Scoțian și soțul premierului Scoției a delapidat sute de mii de lire sterline de la partid pentru a-și finanța stilul de viață extravagant. În rechizitoriu, procurorii prezintă extravaganțele familiei Nicolei Sturgeon.
Sorina Matei
27 mai 2026, 19:07, Știri externe
Peter Murrell — fostul director executiv al Partidului Național Scoțian — a recunoscut că a delapidat 400.000 de lire sterline din partid.
Fostul soț al fostului prim-ministru scoțian Nicola Sturgeon a făcut sute de achiziții personale cu fonduri ale partidului între 2010 și 2022, înregistrându-le în mod fals în conturile SNP.
Un rechizitoriu de 126 de pagini enumeră unele dintre articolele de lux achiziționate de Murrell, care a fost liderul SNP între 2001 și 2023.

Într-o declarație emisă, Sturgeon a spus că „nu a avut nicio cunoștință sau suspiciune că [Murrell] folosea fonduri SNP în scopuri personale”. O anchetă penală a achitat-o ​​pe Sturgeon în martie; în ianuarie 2025, ea a anunțat că divorțează de fostul membru al partidului căzut în dizgrație.
Ambii au demisionat din funcțiile lor din SNP înainte de arestarea lui Murrell în aprilie 2023.
Iată nouă dintre cele mai fastuoase achiziții ale lui Murrell cu prada delapidată.

Autorulota

Cea mai mare achiziție pe care a făcut-o Murrell a fost o rulotă de lux în valoare de 124.550 de lire sterline, cumpărată în 2020. Aceasta a fost confiscată dramatic din fața casei mamei sale când a fost arestat în 2023, devenind un simbol al scandalului.

Râșnițe de sare și piper

Murrell a investit în ianuarie 2020 în râșnițe de sare și piper de înaltă calitate de la producătorul francez de sticlă Lalique, costând 2.618,16 lire sterline. Cu un an înainte cheltuise 526,03 lire sterline pe râșnițe de sare și piper de la Peugeot Saveurs, care se promovează drept „referința esențială atât pentru gurmanzi, cât și pentru marii bucătari”. Nu e tocmai genul de om care să se dedice gusturilor.

Jocuri

În cei 10 ani de cheltuieli exorbitante pe care i-a cheltuit, Murrell a cumpărat o varietate de console de jocuri și jocuri video, deși nu avea copii. Achizițiile includ 42,99 lire sterline pentru jocul Grand Theft Auto V, 297,14 lire sterline pentru o consolă Xbox și aproape 400 de lire sterline pentru trei console Nintendo 3DS.

Un suport de vin din argint

Murrell a cheltuit 3.500 de lire sterline pe un suport de vin din argint de la marca scoțiană de lux Hamilton & Inches în 2018.

Pixuri de lux… și o ascuțitoare de creioane

Murrell aprecia în mod clar instrumentele de scris de top, cheltuind mii de lire sterline pe stilouri Montblanc sofisticate. A cheltuit o avere pe un stilou Starwalker care a costat 4.225 de lire sterline în 2017, un stilou Meisterstück în 2016 pentru 2.125 de lire sterline și un alt stilou cu bilă care l-a costat 2.370 de lire sterline. Murrell a cumpărat și o ascuțitoare de creioane în valoare de 110 lire sterline în 2018.

Salopeta

Fostul șef al SNP părea să își prețuiască confortul. Murrell a cheltuit 75 de lire sterline din fondurile partidului pe o „salopetă bărbătească cu imprimeu lejer” în 2012.

Ulei de măsline portughez „ delicios”

Murrell a strecurat și două sticle de „Delicios ulei de măsline extravirgin portughez” pe banii partidului.

Le Creuset

Murrell părea să aibă o înclinație pentru marca de produse culinare luxoase Le Creuset. A făcut 36 de achiziții de la companie, inclusiv trei caserole pentru 784 de lire sterline, o oală slow cooker în valoare de 224 de lire sterline și zeci de căni.

Aparate de cafea și seturi de ceai

Murrell pare să fie un fan al băuturilor calde. A cumpărat un aparat de cafea Jura GIGA 5 de 3.232 de lire sterline în 2016, un aparat Jura de 1.866 de lire sterline în 2017 și un aparat Jura de 2.595 de lire sterline în 2018. De asemenea, a achiziționat un set de ceai Smythson pentru 2.995 de lire sterline în 2021.

