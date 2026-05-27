FT: Consiliul pentru Pace al lui Trump, blocat cu „zero dolari” în fondul oficial

Președintele SUA a descris Consiliul pentru Pace drept una dintre cele „mai importante” organizații internaționale create. Trump le-a cerut liderilor mondiali taxe de „membru pe viață” de 1 miliard de dolari. Statele membre au promis 7 miliarde de dolari pentru „pachetul de ajutor” destinat Gazei, iar Trump a promis alte 10 miliarde de dolari din fonduri americane.

Fondul oficial nu a primit nicio contribuție

Dar, la patru luni de la înființare, fondul financiar al consiliului, creat de Banca Mondială, nu a primit niciun ban de la donatori, au declarat pentru Financial Times patru persoane familiarizate cu situația. „Au fost depuși zero dolari”, a spus una dintre ele.

În loc să folosească fondul administrat de Banca Mondială și susținut de ONU, consiliul a primit donații direct într-un cont deschis la JPMorgan, potrivit purtătorului de cuvânt al organizației și unei alte persoane familiarizate cu aranjamentele.

Deși Banca Mondială trebuie să raporteze contribuabililor și membrilor consiliului situația financiară a fondului pentru Gaza, pentru contul de la JPMorgan nu există cerințe independente de transparență.

Un oficial al Consiliului pentru Pace a declarat pentru FT că au fost create „mai multe opțiuni pentru primirea finanțării”, inclusiv mecanismul Băncii Mondiale, dar că, „în acest moment, contributorii au ales să folosească alte opțiuni”.

Oficialul a adăugat că organizația își va raporta situația financiară propriului consiliu executiv, format din oficiali ai administrației Trump și alți consilieri, „la un moment considerat potrivit”.

Fonduri promise, dar încă necheltuite

Contribuțiile Marocului, de aproximativ 20 de milioane de dolari, au fost folosite pentru finanțarea biroului lui Nickolay Mladenov, „înaltul reprezentant” pentru Gaza, și pentru plata salariilor comitetului tehnocratic palestinian creat pentru administrarea enclavei.

Emiratele Arabe Unite au oferit recent 100 de milioane de dolari pentru instruirea unei noi forțe de poliție în Gaza, însă programul nu a început, iar fondurile sunt blocate, au spus două surse FT.

Departamentul de Stat al SUA intenționează să redirecționeze aproximativ 1,2 miliarde de dolari din fonduri de ajutor către proiecte legate de agenda consiliului. Banii nu ar urma să ajungă direct la Consiliul pentru Pace și nu au fost încă cheltuiți.

Departamentul de Stat vrea, de asemenea, să ofere aproximativ 50 de milioane de dolari direct consiliului pentru finanțarea operațiunilor. Nici acești bani nu au fost distribuiți. Oficialii au dat asigurări Congresului că nu i se va permite consiliului să folosească fondurile până când nu vor fi puse în aplicare controalele financiare.

Reconstrucția Gazei, blocată

Consiliul a început proceduri pentru atribuirea unor contracte de securitate și reconstrucție în Gaza, dar niciun contract nu a fost acordat până acum, potrivit purtătorului de cuvânt al organizației.

Acesta a spus că motivul principal este faptul că organizația nu operează încă în Gaza, deoarece Hamas nu s-a dezarmat.

Trump a lansat Consiliul pentru Pace în ianuarie, iar prima sa misiune importantă urma să fie coordonarea reconstrucției Gazei. Ulterior, ginerele și consilierul său, Jared Kushner, a prezentat modele pentru o Gaza futuristă, bazată pe inteligență artificială, cu turnuri moderne și facilități de lux.

După ce un armistițiu negociat de SUA a pus capăt celor doi ani de lupte intense între Israel și Hamas, Trump a prezentat un plan ambițios, în mai multe etape, care prevedea dezarmarea grupării militante, retragerea forțelor israeliene și reconstrucția enclavei.

Potrivit FT, nu s-a înregistrat niciun progres în privința niciunuia dintre aceste trei obiective esențiale. Două persoane familiarizate cu planificarea pentru Gaza postbelică au adăugat că „niciun dolar american” nu a fost folosit pentru reconstrucția enclavei palestiniene.