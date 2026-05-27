Prima pagină » Știri externe » Un mort și 9 persoane dispărute după implozia unui rezervor chimic la o fabrică din Washington

Un mort și 9 persoane dispărute după implozia unui rezervor chimic la o fabrică din Washington

În urma imploziei unui rezervor chimic plin cu substanță corozivă de la fabrica de celuloză și hârtie din Washington, o persoană a murit, alte 9 au fost date dispărute, iar alte 9 au fost rănite, potrivit informațiilor date, marți noapte, de autorități. Eforturile de salvare vor fi reluate miercuri.
Sursa foto: X
Daiana Rob
27 mai 2026, 09:15, Știri externe
Un rezervor uriaș de substanțe chimice, care conținea peste 3.785 de metri cubi (1 milion de galoane) de lichid extrem de coroziv a făcut implozie și s-a prăbușit, marți, la o fabrică de celuloză și hârtie din Washington, potrivit Associated Press.

În urma accidentului industrial, cel puțin o persoană a murit, iar alte 9 au fost date dispărute. Dispăruții nu au nicio speranță de salvare, potrivit declarațiilor date de autorități.

Alți nouă angajați ai fabricii au fost răniți, unii dintre aceștia fiind grav răniți, în urma scurgerii de lichid coroziv de la Nippon Dynawave Packaging Co. din Longview. Este încă ceea ce a cauzat implozia.

Potrivit sursei citate, eforturile de salvare nu au putut fi reluate decât miercuri dimineața, când salvatorii vor lucra la stabilizarea rezervorului prăbușit, care încă conținea în interior în jur de 340.000 de litri de un amestec de lichid coroziv cunoscut sub numele de „lichior alb”, potrivit Șeful Serviciului de Pompieri și Salvare din Cowlitz, numit Scott Goldstein.

Reprezentanții autorităților au declarat că vor lucra doar în timpul zilei, deoarece exista riscul ca rezervorul să mai scurgă lichid caustic și să se prăbușească.

Reamintim că marți seară, zeci de localnici s-au adunat într-un parc local să se roage pentru victime. De asemenea, mai multe persoane au așteptat la intrarea pentru vizitatori a companiei, căutând informații despre cei dragi. Printre cei 9 răniți se află și un pompier.

