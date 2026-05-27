O nouă victorie pentru Donald Trump. Candidatul susținut de președinte a câștigat alegerile primare pentru Senat în Texas

O premieră pentru republicanii din Texas

Ken Paxton a câștigat marți nominalizarea republicană pentru Senatul Statelor Unite în Texas, după ce l-a învins pe senatorul John Cornyn, aflat la al patrulea mandat, relatează Associated Press.

Cornyn devine astfel primul senator republican din Texas care pierde nominalizarea partidului în încercarea de a fi reales.

Influența președintelui Trump asupra partidului

Victoria lui Paxton a venit la scurt timp după ce Donald Trump și-a anunțat susținerea față de procurorul general. „Ken este un adevărat luptător MAGA care a fost întotdeauna alături de Texas și va continua să o facă în Senatul Statelor Unite”, afirma Trump într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

La discursul de după anunțarea rezultatului, Paxton i-a mulțumit președintelui american: „Când toți cei din Washington i-au spus să mă abandoneze și să-i abandoneze pe locuitorii din Texas, el nu a ascultat. Președintele Trump este liderul partidului nostru, iar susținerea sa este cea mai puternică forță din politică”.

Înfrângerea lui Cornyn vine după alte alegeri primare republicane în care Trump a susținut candidați considerați loiali președintelui. Aceștia au obținut nominalizări în state precum Louisiana, Kentucky și Indiana.

Miza alegerilor intermediare și vulnerabilitățile lui Paxton

Cu toate acestea, candidatura lui Paxton pentru alegerile generale din noiembrie este privită cu rezerve de unii republicani. Procurorul general a fost vizat în trecut de o anchetă a Biroului Federal de Investigații și de un proces de suspendare care a eșuat.

Democrații consideră că nominalizarea lui Paxton îi va oferi candidatului lor, reprezentantul statal James Talarico, o șansă unică de a câștiga alegerile și de a ajuta partidul să preia controlul asupra Senatului SUA.

John Cornyn și-a recunoscut înfrângerea într-un discurs scurt susținut la Austin, afirmând că îl va susține pe Paxton în alegerile generale.

În trecut, Cornyn criticase revenirea lui Trump în cursa pentru Casa Albă, afirmând că vremea lui „trecuse” și se opusese inițial proiectului zidului de la granița cu Mexicul, poziții care i-au afectat relația cu electoratul MAGA.