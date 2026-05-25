Prețul petrolului în scădere, pe fondul unui posibil acord între SUA și Iran

Luni, prețul pe baril al petrolului a scăzut sub 100 de dolari, relatează AFP. Scăderile vin în contextul în care sunt speranțe pentru semnarea unui acord între SUA și Iran, pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Rubio a transmis că un acord s-ar putea anunța „astăzi”

Un acord ar putea fi anunțat „astăzi”, a declarat, luni, secretarul de stat american Marco Rubio.

Comentariul său a venit după ce Donald Trump a declarat că negocierile se desfășoară într-o „manieră ordonată și constructivă”. Totuși, președintele american a avertizat că negociatorii americani au fost sfătuiți „să nu se grăbească să ajungă la un acord”.

„Conform rapoartelor lui Donald Trump, un memorandum de înțelegere a fost «în mare parte negociat», detaliile urmând să fie anunțate în curând”, a declarat Chris Weston, șeful departamentului de cercetare de la Pepperstone, potrivit sursei.

Speranțele unui acord au dus la creșteri pe burse

Această perspectivă a dus la creșterea piețelor bursiere din Asia, Tokyo crescând cu 2,9% și depășind 65.000 de puncte pentru prima dată.

Și în Europa, Paris și Frankfurt au înregistrat achiziții puternice, deși volumele tranzacțiilor au fost reduse în timpul Rusaliilor.

La sfârșitul acestei săptămâni, investitorii vor urmări modul în care Rezerva Federală a SUA și noul său șef, Kevin Warsh, reacționează la datele cheie privind inflația de consum. Va fi urmărită și reacția la potențialul lor efect asupra ratelor dobânzilor.

În Europa, se așteaptă ca o inflație mai mare să determine Banca Centrală Europeană să majoreze ratele dobânzilor în următoarele săptămâni. Costurile de împrumut vor crește, chiar dacă creșterea economică rămâne scăzută.