Rubio afirmă că SUA vor găsi „o altă soluție” în cazul în care negocierile cu Iranul vor eșua

Rubio a declarat reporterilor din New Delhi că Statele Unite vor acorda diplomației toate șansele de reușită înainte de a lua în considerare „alternative”, după ce președintele Donald Trump a afirmat, duminică, faptul că le-a cerut reprezentanților săi să nu se grăbească în încheierea vreunui acord cu Iranul, potrivit Reuters.

Există „o propunere destul de solidă pe masă în ceea ce privește capacitatea lor de a deschide strâmtoarea, de a iniția negocieri foarte reale, semnificative și limitate în timp cu privire la problema nucleară, și sperăm că vom reuși”, a spus Rubio.

Cu o zi înainte, Trump a scris pe Truth Social că blocada SUA asupra navelor iraniene din Strâmtoarea Ormuz va „rămâne în vigoare și va produce efecte până când se va ajunge la un acord, acesta va fi certificat și semnat”.

El a adăugat: „Ambele părți trebuie să-și ia timpul necesar și să facă lucrurile cum trebuie”.

Deși Teheranul acuză SUA de obstrucționare, Iranul ar fi acceptat „în principiu” să deschidă strâmtoarea

Nu a existat o reacție imediată din partea guvernului iranian. Însă agenția de știri Tasnim, afiliată Gărzii Revoluționare Iraniene, a precizat că SUA continuă să obstrucționeze anumite părți ale unui potențial acord, inclusiv cererea Teheranului privind deblocarea fondurilor înghețate.

Vorbind sub condiția anonimatului, un oficial american a declarat că Iranul a acceptat „în principiu” să deschidă Strâmtoarea Ormuz, în schimbul ridicării blocadei navale de către Statele Unite, precum și să elimine stocul de uraniu puternic îmbogățit al Teheranului.

Statele Unite au înțeles că Liderul Suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a aprobat liniile generale ale acordului, a adăugat acesta.

Nu a existat o confirmare imediată din partea Iranului și nici explicații cu privire la ce înseamnă un acord „în principiu”.

Oficialul american a declarat că Washingtonul intenționează să redeschidă mai întâi strâmtoarea și să ridice blocada navală americană. Negocierea detaliilor măsurilor nucleare ar necesita mai mult timp.

60 de zile pentru un acord final

Un al doilea înalt oficial al administrației SUA a declarat, duminică, faptul că planul propus le-ar acorda negociatorilor 60 de zile pentru a ajunge la un acord final.

Surse iraniene au declarat pentru Reuters că, în etapele viitoare, s-ar putea găsi „formule viabile” pentru soluționarea disputei privind stocul de uraniu puternic îmbogățit al țării, inclusiv diluarea materialului sub supravegherea agenției de supraveghere nucleară a ONU.