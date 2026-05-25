Cel mai mare pelerinaj musulman din lume are loc pe fondul temerilor legate de război

Autoritățile saudite au anunțat că majoritatea credincioșilor au venit din afara țării, în contextul unor tensiuni regionale puternice și al armistițiului fragil dintre Iran și aliații occidentali.

Potrivit NPR, Hajj-ul are loc în acest an într-un climat marcat de incertitudine geopolitică, după lunile de conflict și schimburile de atacuri care au afectat Orientul Mijlociu.

Mii de credincioși au început deja ritualurile religioase în orașul sfânt Mecca, unde temperaturile au depășit nivelurile obișnuite pentru această perioadă.

Pelerinii au fost surprinși în jurul Kaabei, structura cubică aflată în centrul Marii Moschei, unul dintre cele mai importante simboluri ale islamului.

Mulți folosesc umbrele și ventilatoare portabile pentru a face față căldurii extreme.

Voluntarii distribuie apă și încearcă să prevină cazurile de deshidratare.

Pentru musulmani, Hajj-ul reprezintă o obligație religioasă care trebuie îndeplinită cel puțin o dată în viață, dacă situația financiară și starea de sănătate permit acest lucru.

Mulți credincioși economisesc ani întregi pentru această călătorie

„Este un sentiment imposibil de descris”, a declarat o pelerină egipteană aflată la Mecca.

În următoarele zile, participanții vor merge spre Mina, uriașul oraș de corturi din apropierea Meccăi, unde vor continua rugăciunile și ritualurile religioase.

Momentul central al pelerinajului va avea loc marți, pe câmpia Arafat, unde milioane de oameni se vor ruga și vor cere iertare.

Mulți pelerini aduc și rugăciuni sau dorințe din partea familiilor și apropiaților.

În paralel, situația regională continuă să influențeze organizarea pelerinajului.

Președintele american Donald Trump a declarat recent că negocierile privind un acord cu Iranul sunt „aproape finalizate”, dar și că nu se grăbește să ajungă la un acord.

Discuțiile includ și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze.

Închiderea acestei zone maritime de către Iran a provocat probleme majore în comerțul internațional și a dus la creșteri puternice ale prețurilor la energie.

În mai multe state musulmane, autoritățile au fost nevoite să adapteze planurile de călătorie pentru Hajj.

Indonezia, țara cu cea mai mare populație musulmană din lume, a pregătit măsuri speciale pentru eventuale probleme de transport sau costuri suplimentare.

Și în India, unde trăiește una dintre cele mai mari comunități musulmane din lume, prețurile ridicate la combustibil au crescut costurile pentru pelerini.

Hajj-ul adună anual milioane de musulmani din toate colțurile lumii și este considerat unul dintre cele mai mari evenimente religioase de pe planetă.