China critică Germania după vizita unor parlamentari în Taiwan

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat luni, la Beijing, că Taiwanul este o parte inseparabilă a Chinei. Ea a spus că „principiul unei singure Chine” constituie „fundamentul politic” al relațiilor sino-germane, potrivit dpa.

„Îi îndemnăm pe cei implicați din partea germană să respecte principiul unei singure Chine și să înceteze să transmită semnale greșite forțelor care susțin independența Taiwanului”, a spus ea.

China susține de mult timp că Taiwanul trebuie să fie adus sub controlul Beijingului.

Potrivit politicii Beijingului privind „o singură Chină”, celelalte țări sunt așteptate să recunoască Republica Populară Chineză drept singurul reprezentant al Chinei și Taiwanul ca parte a teritoriului chinez.

Germania are relații diplomatice doar cu Beijingul, dar menține și alte forme de cooperare cu Taiwanul.

Delegația parlamentară transpartinică, formată din cinci membri și condusă de Till Steffen, deputat din partea Verzilor, a ajuns în Taiwan în weekend. Scopul vizitei este extinderea cooperării cu insula.

Delegația germană urmează să se întâlnească marți cu președintele taiwanez Lai Ching-te.