Europa riscă să piardă cursa AI. De ce evită companiile din UE inteligența artificială

Noile date publicate de Eurostat arată că principala problemă pentru companiile europene nu este costul tehnologiei, ci faptul că nu au suficientă expertiză pentru a implementa și controla sistemele AI, scrie Euronews.

Europa încearcă să accelereze adoptarea AI-ului

Uniunea Europeană încearcă în prezent să simplifice regulile privind inteligența artificială și protecția datelor pentru a reduce birocrația și pentru a ajuta firmele europene să devină mai competitive în fața SUA și Chinei. Datele Eurostat vin într-un moment sensibil, în care Bruxellesul discută noi reforme pentru legislația AI și pentru viitorul buget european 2028-2032.

Lipsa specialiștilor AI este cea mai mare problemă

Potrivit studiului, peste 10% dintre companiile europene medii și mari spun că nu folosesc AI pentru că nu au competențele tehnice necesare. Cele mai mari probleme apar inclusiv în țări considerate lideri europeni în tehnologie, precum Danemarca, Germania și Finlanda. În paralel, multe firme se tem că utilizarea AI-ului le-ar putea expune la probleme legate de confidențialitatea datelor și sancțiuni juridice. Aproape 8% dintre companiile medii și peste 9% dintre marile companii europene spun că principala lor teamă este încălcarea regulilor privind protecția datelor personale.

Companiile europene cred în AI, dar nu știu cum să îl folosească

Unul dintre cele mai importante semnale din raport este că foarte puține firme consideră AI-ul inutil. Doar aproximativ 2% dintre companiile europene spun că tehnologia nu le-ar aduce beneficii. Asta înseamnă că problema Europei nu este lipsa interesului pentru AI, ci dificultatea de a integra rapid tehnologia într-un sistem economic puternic reglementat și dependent de forță de muncă specializată.

Experții avertizează că ritmul lent de adoptare a AI-ului ar putea afecta competitivitatea economică europeană în următorii ani. În timp ce companiile americane și chineze investesc masiv în automatizare și inteligență artificială, multe firme europene încă încearcă să înțeleagă implicațiile juridice și tehnice ale tehnologiei. Raportul sugerează că Bruxellesul va fi presat să simplifice și mai mult regulile privind AI-ul dacă vrea ca firmele europene să țină pasul cu rivalii globali.