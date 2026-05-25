Prima pagină » Știri externe » Europa riscă să piardă cursa AI. De ce evită companiile din UE inteligența artificială

Europa riscă să piardă cursa AI. De ce evită companiile din UE inteligența artificială

Deși aproape toate marile companii europene recunosc că inteligența artificială le-ar putea ajuta, multe firme din Europa evită încă să folosească AI-ul, arată Euronews.
Europa riscă să piardă cursa AI. De ce evită companiile din UE inteligența artificială
Imagine cu scop ilustrativ / generată de AI
Victor Dan Stephanovici
25 mai 2026, 11:48, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Noile date publicate de Eurostat arată că principala problemă pentru companiile europene nu este costul tehnologiei, ci faptul că nu au suficientă expertiză pentru a implementa și controla sistemele AI, scrie Euronews.

Europa încearcă să accelereze adoptarea AI-ului

Uniunea Europeană încearcă în prezent să simplifice regulile privind inteligența artificială și protecția datelor pentru a reduce birocrația și pentru a ajuta firmele europene să devină mai competitive în fața SUA și Chinei. Datele Eurostat vin într-un moment sensibil, în care Bruxellesul discută noi reforme pentru legislația AI și pentru viitorul buget european 2028-2032.

Lipsa specialiștilor AI este cea mai mare problemă

Potrivit studiului, peste 10% dintre companiile europene medii și mari spun că nu folosesc AI pentru că nu au competențele tehnice necesare. Cele mai mari probleme apar inclusiv în țări considerate lideri europeni în tehnologie, precum Danemarca, Germania și Finlanda. În paralel, multe firme se tem că utilizarea AI-ului le-ar putea expune la probleme legate de confidențialitatea datelor și sancțiuni juridice. Aproape 8% dintre companiile medii și peste 9% dintre marile companii europene spun că principala lor teamă este încălcarea regulilor privind protecția datelor personale.

Companiile europene cred în AI, dar nu știu cum să îl folosească

Unul dintre cele mai importante semnale din raport este că foarte puține firme consideră AI-ul inutil. Doar aproximativ 2% dintre companiile europene spun că tehnologia nu le-ar aduce beneficii. Asta înseamnă că problema Europei nu este lipsa interesului pentru AI, ci dificultatea de a integra rapid tehnologia într-un sistem economic puternic reglementat și dependent de forță de muncă specializată.

Experții avertizează că ritmul lent de adoptare a AI-ului ar putea afecta competitivitatea economică europeană în următorii ani. În timp ce companiile americane și chineze investesc masiv în automatizare și inteligență artificială, multe firme europene încă încearcă să înțeleagă implicațiile juridice și tehnice ale tehnologiei. Raportul sugerează că Bruxellesul va fi presat să simplifice și mai mult regulile privind AI-ul dacă vrea ca firmele europene să țină pasul cu rivalii globali.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Micul geniu al matematicii din România a cucerit lumea la vârsta de 11 ani. Povestea unui triplu campion mondial la aritmetică mentală
Gandul
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Cancan
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport
Cum își justifică uriașa avere frații Alfred și Gerald Simonis: „Un om de afaceri știe de unde să taie și unde să pună”/„Am fost creierul companiei Morgan Sindall”
Libertatea
Debutul primului val de caniculă din acest an aduce temperaturi de peste 30°C. ANM anunță că miercuri va fi cea mai caldă zi din acest episod
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia