Meta concediază 10% din angajați și mută mii de salariați către proiectele de inteligență artificială

Meta, compania condusă de Mark Zuckerberg, pregătește un nou val major de restructurări, care va afecta aproximativ 10% din forța totală de muncă.
sursă foto: Angga Budhiyanto/ZUMA Press Wire
Andrei Rachieru
19 mai 2026, 12:07, Știri externe
Potrivit informațiilor publicate de Business Insider, notificările privind concedierile vor fi trimise miercuri, în mai multe etape, către angajații afectați din diverse regiuni ale lumii.

Conform unei note interne transmise de Janelle Gale, șefa departamentului de resurse umane al Meta, compania intenționează să elimine aproximativ 8.000 de posturi. Procesul de concediere va începe de la ora 4:00 dimineața, ora locală, iar notificările vor fi trimise în trei valuri succesive.

Meta concediază angajați pentru a crea o structură organizațională mai eficientă

În mesajul intern, conducerea Meta a explicat că reorganizarea are drept scop simplificarea structurii companiei și crearea unor echipe mai mici, cu mai multă autonomie și viteză de execuție. Oficialii companiei consideră că o structură mai plată va permite departamentelor să reacționeze mai rapid la schimbările din industria tehnologică.

„Am ajuns în etapa în care multe organizații pot funcționa mai eficient cu echipe mai mici și structuri mai simple”, a transmis Janelle Gale angajaților, potrivit sursei citate.

Mai multe departamente din cadrul diviziei Reality Labs, responsabilă pentru proiectele de realitate virtuală și augmentată, au început deja procese de reorganizare internă în grupuri restrânse.

Meta concediază angajați, dar mută peste 7.000 de persoane către proiecte AI

În paralel cu disponibilizările, Meta accelerează investițiile în inteligență artificială. Compania va reloca peste 7.000 de angajați către noi proiecte și inițiative AI, considerate esențiale pentru dezvoltarea viitoare a gigantului american.

Meta investește masiv în infrastructura necesară dezvoltării tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. În luna aprilie, compania a estimat că bugetul pentru cheltuielile de capital din 2026 va ajunge între 125 și 145 de miliarde de dolari.

Directorii Meta au transmis, de asemenea, că nu exclud noi reduceri de personal și alte restructurări în perioada următoare, semn că strategia companiei se concentrează tot mai mult pe eficientizare și dezvoltarea produselor AI.

