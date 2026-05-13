Prima pagină » Tehnologie » Un nou concept bazat pe inteligența artificială ar putea schimba modul în care folosim computerul

Un nou concept bazat pe inteligența artificială ar putea schimba modul în care folosim computerul

Google DeepMind lucrează la un nou concept de interacțiune cu inteligența artificială, o tehnologie bazată pe Google Gemini, care promite să transforme cursorul computerului într-un instrument capabil să înțeleagă nu doar unde indică utilizatorul, ci și contextul și intenția acestuia.
Un nou concept bazat pe inteligența artificială ar putea schimba modul în care folosim computerul
sursă foto: Google DeepMind
Petre Apostol
13 mai 2026, 08:22, Știrile zilei
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Potrivit cercetătorilor DeepMind, ideea urmărește eliminarea unuia dintre cele mai frustrante aspecte ale utilizării actuale a inteligenței artificiale: necesitatea de a întrerupe activitatea, de a deschide o fereastră separată pentru chatbot și de a explica în detaliu ceea ce se află pe ecran.

„Vrem exact opusul: o inteligență artificială intuitivă, care le oferă utilizatorilor toate instrumentele necesare, fără să le întrerupă fluxul de lucru”, au explicat reprezentanții DeepMind într-o postare pe blogul oficial.

Noua tehnologie permite utilizatorului să indice un element de pe ecran și să formuleze o comandă scurtă, în limbaj natural. De exemplu, cursorul poate fi plasat peste un tabel pentru a genera automat un grafic circular, peste o rețetă pentru dublarea ingredientelor sau peste un document PDF pentru a obține un rezumat în puncte, gata de introdus într-un e-mail.

Într-un alt exemplu prezentat de companie, un cadru oprit dintr-un videoclip de călătorie poate deveni instantaneu un link de rezervare pentru restaurantul afișat în imagine.

DeepMind susține că sistemul folosește contextul vizual și semantic din jurul cursorului pentru a înțelege ceea ce utilizatorul dorește, reducând semnificativ nevoia unor prompturi lungi și complicate.

Demonstrații experimentale

Compania a prezentat deja două demonstrații experimentale disponibile în Google AI Studio, una pentru editare de imagini și alta pentru căutare pe hartă.

Tehnologia urmează să fie integrată și în Google Chrome, unde utilizatorii vor putea selecta elemente de pe o pagină web și vor putea adresa întrebări către Gemini direct din browser, fără a mai deschide o interfață separată.

Printre exemplele oferite de Google se numără compararea automată a unor produse selectate de pe un site sau vizualizarea unei canapele într-o fotografie a propriei sufragerii.

În paralel, compania a anunțat că funcția „Magic Pointer” va fi disponibilă și pe Googlebook, noua gamă de laptopuri bazate pe Gemini, unde inteligența artificială va fi integrată direct la nivelul sistemului de operare.

Cercetătorii DeepMind spun că obiectivul este redefinirea modului în care oamenii interacționează cu dispozitivele digitale, într-un context în care cursorul mouse-ului a rămas aproape neschimbat în ultimele cinci decenii.

„Construirea unei tehnologii care se adaptează comportamentului uman – și nu invers – deschide drumul către un viitor în care colaborarea cu inteligența artificială va părea intuitivă, fluidă și naturală”, au transmis reprezentanții companiei.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Moștenirea lui Bolojan. Inflația galopează și ajunge la 11%. În continuare, de departe cea mai mare din UE
Gandul
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Nicușor Dan spune că are în minte o variantă de premier. Scenariu politic pe care președintele îl exclude categoric
Libertatea
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux are piscină și o grădină uriașă
CSID
Ambasadorul Ucrainei la București: Am crescut producția de vehicule blindate cu 488%. Mesajul transmis României
Promotor