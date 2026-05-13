Cristiano Ronaldo, mesaj după autogolul care amână câștigarea titlului de Al-Nassr: Visul este aproape

„Visul este aproape. Capul sus, mai avem un pas de făcut!”, a scris starul portughez pe rețelele de socializare după finalul partidei de marți noapte.

Al-Nassr părea aproape de titlu după golul marcat în minutul 37 de Mohamed Simakan, din pasa lui Kingsley Coman. Însă Al-Hilal a egalat în ultimul minut al prelungirilor, după un autogol neverosimil al portarului Bento.

La o centrare aparent fără mari probleme, goalkeeperul brazilian a ieșit greșit pe sub minge și a trimis balonul în propria poartă, în minutul 90+8. Faza a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât Bento s-a incomodat cu un coechipier, cei doi nereușind să comunice eficient.

Cristiano Ronaldo, înlocuit pe final

Cristiano Ronaldo a fost titular și a avut o ocazie importantă, precum și un șut periculos de la distanță, înainte de a fi schimbat în minutul 83 de antrenorul Jorge Jesus.

Ieșirea sa de pe teren a surprins, având în vedere importanța partidei, însă portughezul a rămas implicat total în joc. Ronaldo a făcut semn fanilor să continue să susțină echipa și și-a încurajat colegii de pe margine.

În urma egalului, Al-Nassr rămâne la 5 puncte avans față de Al-Hilal și mai are nevoie de victorie în ultima etapă pentru a spera la titlu. Echipa lui Ronaldo va juca împotriva lui Damac FC, în timp ce Al-Hilal mai are două partide de disputat, cu Neom SC și Al-Fayha FC.

În cazul egalității de puncte, Al-Hilal are avantajul rezultatelor directe, după victoria cu 3-1 din tur.

Pentru Cristiano Ronaldo, titlul ar reprezenta primul trofeu cucerit în Arabia Saudită, după trei ani și jumătate petrecuți la Al-Nassr. Portughezul mai are însă șansa unui trofeu în acest weekend, când Al-Nassr va disputa finala AFC Champions League 2 contra japonezilor de la Gamba Osaka.

Ajuns la Al-Nassr în ianuarie 2023, după despărțirea de Manchester United, Ronaldo a adunat 140 de meciuri pentru clubul din Riyadh, cu 121 de goluri și 24 de pase decisive. Contractul său expiră în vara anului 2027, iar atacantul continuă cursa spre borna istorică de 1.000 de goluri în carieră, având în prezent 971 de reușite.