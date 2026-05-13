Starul francez Wembanyama conduce San Antonio Spurs la un pas de finala Conferinței de Vest în NBA

Victor Wembanyama a avut o prestație dominantă la revenirea după prima eliminare din carieră, conducând echipa San Antonio Spurs la o victorie clară, pe teren propriu, cu Minnesota Timberwolves, miercuri dimineață, aducând echipa din Texas la o singură victorie de finala Conferinței de Vest în NBA.
sursă foto: San Antonio Spurs
Petre Apostol
13 mai 2026, 07:44, Sport
Starul francez de 22 de ani a încheiat partida cu 27 de puncte, 17 recuperări, cinci pase decisive și trei capace. Wembanyama a devenit, astfel, al treilea cel mai tânăr jucător din istoria ligii profesioniste de baschet nord-americane care reușește această linie statistică într-un meci de play-off, după Magic Johnson și Luka Dončić.

Spurs s-a impus cu scorul de 126-97, preluând conducerea cu 3-2 la general în semifinala Conferinței de Vest.

Performanța lui Victor Wembanyama vine după ce în meciul 3, câștigat de Spurs, devenise al patrulea jucător din istoria NBA cu peste 35 de puncte, 15 recuperări și 5 capace într-un meci de play-off.

„Mă simțeam proaspăt, mă simțeam bine. Sincer, e greu de explicat. A fost doar meciul 5. Evident că sunt entuziasmat și că am emoții. Entuziasmul nu este ceva neobișnuit în acest moment al play-off-ului”, a declarat Wembanyama, potrivit AP.

Pentru Spurs au mai contribuit decisiv Keldon Johnson, cu 21 de puncte, De’Aaron Fox, cu 18, și Stephon Castle, cu 17.

De partea cealaltă, Anthony Edwards a încheiat cu 20 de puncte pentru Minnesota. Julius Randle și Jaden McDaniels au adăugat câte 17 puncte.

Wembanyama a revenit după eliminarea din meciul 4, câștigat de Timberwolves cu 114-109, pentru un cot aplicat lui Naz Reid în zona gâtului.

Tensiunea s-a menținut ridicată și în partida a cincea, Reid primind fault tehnic după ce l-a împins pe Wembanyama în timpul unei aruncări libere în sfertul al doilea.

Spurs și-a ținut adversara sub 100 de puncte pentru a cincea oară în cele 10 meciuri disputate în acest play-off.

Formația din San Antonio mai are nevoie de o singură victorie pentru a ajunge în finala Conferinței de Vest, unde ar întâlni Oklahoma City Thunder. Meciul 6 este programat vineri, la Minneapolis.

