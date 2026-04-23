Keldon Johnson i se alătură legendarului Manu Ginobili, primind premiul de „rezerva anului” în NBA

Johnson, care a făcut parte și din echipa SUA medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a avut un sezon remarcabil în postura de rezervă. El a evoluat în toate cele 82 de meciuri, de fiecare dată venind de pe bancă, o performanță rară în NBA în ultimul deceniu.

El a stabilit și un record al francizei, cu 1.081 de puncte marcate din postura de rezervă, fiind primul jucător din istoria Spurs care depășește pragul de 1.000 de puncte într-un sezon în acest rol.

„Am fost titular mult timp, dar acum este momentul meu să contribui de pe bancă. Încerc doar să-mi fac jocul și să ajut echipa”, a declarat Johnson pentru ESPN, după anunțarea premiului.

În votul final, Johnson a primit majoritatea voturilor pentru primul loc, devansându-i pe Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat) și Tim Hardaway Jr. (Denver Nuggets), ceilalți doi finaliști.

Jaquez a fost liderul rezervelor la puncte marcate, în timp ce Hardaway a impresionat cu 205 aruncări de trei puncte reușite.

Performanța lui Johnson vine după două sezoane în care a acceptat complet rolul de jucător de rotație, bifând 159 de meciuri consecutive fără a fi titular – cea mai lungă serie de acest tip din ligă în perioada recentă.

Distincția reprezintă primul premiu individual NBA din cariera jucătorului.