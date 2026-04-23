Keldon Johnson i se alătură legendarului Manu Ginobili, primind premiul de „rezerva anului” în NBA

Baschetbalistul american Keldon Johnson, de la San Antonio Spurs, a fost desemnat joi câștigătorul trofeului „Sixth Man of the Year” în NBA, pentru cea mai bună rezervă, devenind al doilea jucător din istoria clubului care obține această distincție, după legendarul argentinian Manu Ginobili.
sursă foto: NBA
Petre Apostol
23 apr. 2026, 07:49, Sport

Johnson, care a făcut parte și din echipa SUA medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a avut un sezon remarcabil în postura de rezervă. El a evoluat în toate cele 82 de meciuri, de fiecare dată venind de pe bancă, o performanță rară în NBA în ultimul deceniu.

El a stabilit și un record al francizei, cu 1.081 de puncte marcate din postura de rezervă, fiind primul jucător din istoria Spurs care depășește pragul de 1.000 de puncte într-un sezon în acest rol.

„Am fost titular mult timp, dar acum este momentul meu să contribui de pe bancă. Încerc doar să-mi fac jocul și să ajut echipa”, a declarat Johnson pentru ESPN, după anunțarea premiului.

În votul final, Johnson a primit majoritatea voturilor pentru primul loc, devansându-i pe Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat) și Tim Hardaway Jr. (Denver Nuggets), ceilalți doi finaliști.

Jaquez a fost liderul rezervelor la puncte marcate, în timp ce Hardaway a impresionat cu 205 aruncări de trei puncte reușite.

Performanța lui Johnson vine după două sezoane în care a acceptat complet rolul de jucător de rotație, bifând 159 de meciuri consecutive fără a fi titular – cea mai lungă serie de acest tip din ligă în perioada recentă.

Distincția reprezintă primul premiu individual NBA din cariera jucătorului.

