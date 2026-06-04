New York Knicks câștigă primul meci al finalei NBA cu San Antonio. Serie de 12 victorii consecutive

Jalen Brunson a fost jucătorul meciului pentru Knicks, cu 30 de puncte, dintre care 13 marcate în ultimul sfert. Karl-Anthony Towns a contribuit cu 18 puncte și 12 recuperări, iar OG Anunoby a adăugat 17 puncte pentru echipa din New York.

„În momentele cele mai importante apare mereu la nivelul așteptărilor. Asta fac jucătorii de calibru MVP”, a declarat antrenorul lui Knicks, Mike Brown, cu privire la performanța vedetei echipei Jalen Brunson.

San Antonio a controlat mare parte din confruntare și a avut un avantaj maxim de 14 puncte în sfertul al treilea. Gazdele conduceau cu 55-48 la pauză și păreau să dețină inițiativa, însă Knicks au revenit puternic, încheind sfertul trei cu un parțial de 22-9 pentru a egala situația la 76-76.

Finalul a fost decis de Brunson. După ce starul francez Victor Wembanyama a transformat două aruncări libere pentru 95-94 în favoarea Spurs, cu 2 minute și 16 secunde înainte de final, fundașul lui New York a răspuns imediat cu o aruncare de trei puncte care a readus pe Knicks la conducere. Oaspeții au încheiat partida cu un parțial de 11-0, iar Brunson a pecetluit victoria printr-un coș spectaculos marcat cu 38 de secunde rămase.

Wembanyama a încheiat meciul cu 26 de puncte și 12 recuperări, însă a avut o prestație modestă la aruncările din acțiune, reușind doar șase dintre cele 21 de tentative. Stephon Castle a înscris 17 puncte, iar Julian Champagnie și Dylan Harper au adăugat câte 16 pentru Spurs.

„Cred că am lăsat victoria să ne scape printre degete”, a declarat Wembanyama după meci.

Serie remarcabilă pentru Knicks

Succesul are și o semnificație istorică pentru Knicks. Este pentru prima dată când Spurs pierde meciul inaugural al unei finale NBA, după ce câștigase toate cele șase precedente. De asemenea, San Antonio nu mai fusese niciodată în dezavantaj într-o finală înainte de încheierea seriei.

Formația din New York și-a prelungit astfel seria de succese în play-off la 12 meciuri consecutive, performanță reușită de doar șapte echipe în istoria NBA.

Pentru Brunson, prestația reprezintă al 38-lea meci din play-off în tricoul lui Knicks cu cel puțin 25 de puncte, a doua cea mai bună performanță din istoria clubului, după cele 43 de partide reușite de legenda francizei, Patrick Ewing. New York are în acest play-off un bilanț perfect, 6-0, în meciurile în care conducătorul său de joc marchează minimum 30 de puncte.

Meciul al doilea al finalei NBA este programat vineri, la San Antonio. După victoria din deplasare, Knicks a preluat avantajul terenului propriu și se află la trei succese de primul său titlu NBA din ultimii 53 de ani.