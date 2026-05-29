Inteligența artificială intră în sport. Va lua unele decizii în locul arbitrilor de baschet

Anunțul a fost făcut de reprezentanții campionatului nord-american de baschet, potrivit Futurism. Aceștia fac planuri pentru a permite inteligenței artificiale să preia controlul asupra unor decizii în timpul meciului.

„Aceste decizii vor fi luate de un sistem automat bazat pe inteligență artificială, cu camere amplasate în jurul terenului, iar acest lucru va elimina toate acele așa-numite decizii obiective din mâinile arbitrilor”, au explicat oficialii NBA.

Inteligența artificială va analiza contactele între jucători și simulările de fault, dar și unele încălcări tehnice ale regulamentului.

Noul sistem a fost comparat cu Hawk-Eye folosit în alte sporturi. O întreagă categorie de decizii va fi automată, au promis cei care susțin ideea. Sistemul automat al NBA ar suplimenta arbitrii pentru undele decizii și nu le-ar completa. Cu ajutorul camerelor din jurul terenului, decizii vor fi luate imediat.

Nu este clar dacă un astfel de sistem este în lucru pentru sezonul 2026-2027. Totuși, ideea nu este bine primită de unii fani care nu doresc să primească IA în jocul de baschet.