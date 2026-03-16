O eroare a unui sistem cu inteligență artificială a băgat din greșeală în închisoare o femeie timp de șase luni

O eroare a unui sistem dotat cu inteligență artificială a băgat în închisoare o americancă nevinovată. Angela Lipps, în vârstă de 50 de ani, a petrecut aproape jumătate de an în închisoare după ce polițiștii din Fargo, folosind un instrument de recunoaștere facială cu inteligență artificială, au identificat-o ca suspectă într-un caz de fraudă bancară, potrivit publicației Futurism care citează postul de radio WDAY din Dakota de Nord.

Femeia care are trei copii și cinci nepoți a povestit că a trăit toată viața la aproximativ o mie de mile distanță de locul unde au avut loc infracțiunile de care a fost acuzată. Polițiștii americani au apărut la ușa ei în iulie anul trecut și au arestat-o sub amenințarea armei.

Eroarea a provenit din imaginile de supraveghere pe care detectivii le-au vizionat în timp ce investigau cazul. Detectivii au apelat la un software de recunoaștere facială bazat pe inteligență artificială, care a identificat-o pe Lipps ca fiind suspecta dintr-un videoclip.

Femeia a fost arestată și interogată câteva luni mai târziu

Femeia a fost arestată și apoi încarcerată fără drept de cauțiune deși a susținut că nu a fost niciodată în locul de pe filmare. În plus, se pare că polițiștii nu au făcut o investigație detaliată bazându-se doare pe sistemul de recunoaștere facială.

Prima interogare a avut loc în decembrie la cinci luni după arestare atunci când femeia a negat toate acuzațiile. Un avocat a reușit să dovedească faptul că femeia se afla în altă parte în momentul în care a fost comisă frauda bancară. Polițiștii au fost nevoiți să renunțe la acuzații și să o elibereze pe femeie.

Cazul este cu atât mai scandalos cu cât femeia susține că polițiștii au eliberat-o în plină iarnă fără bani pentru transportul către casă și fiind îmbrăcată în haine de vară. De asemenea, ei sunt acuzați că nu au prezentat scuze pentru eroare făcută. Totodată, victima spune că și-a pierdut casa, mașina și câinele din cauza perioadei petrecute în închisoare.