O femeie s-a sinucis în arestul IPJ Alba. Se fac cercetări pentru neglijență în serviciu

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Albă, procurorii s-au sesizat din oficiu și fac cercetări cu privire la infracțiunea de neglijență în serviciu.

În perioada 14-15 mai 2026, în timp ce era privată de libertate în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Politie Județean Alba, o femeie și-a provocat o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi cu o lamă de ras de unică folosință și a decedat.

Anchetatorii vor investiga modalitățile în care și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu polițiștii cu responsabilități în activitatea de supraveghere și pază a persoanelor private de libertate, inclusiv prin raportare la starea psihică a victimei și la interdicțiile impuse de procurorul de caz.