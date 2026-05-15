Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere s-a sinucis în Arest

Femeia din Sibiu care și-ar fi ucis mama pentru avere s-a sinucis în Arest, au transmis procurorii, vineri dimineața.
Fotografie cu scop ilustrativ
Laura Buciu
15 mai 2026, 09:48, Social
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au transmis vineri dimineața că femeia de 38 de ani care și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente, astfel încât să îi ia toată averea agonisită, a fost găsită moartă în Arestul IPJ Alba.

Aceasta se afla în Arestul de la Alba, întrucât Arestul de la Sibiu este în renovare.

Cauza decesului este în curs de stabilire.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că femeia a fost găsită vineri dimineață decedată, cu venele la ambele membre tăiate. Nu s-au găsit obiecte tăietoare în camera.

Aceleași surse afirmă că femeia nu a ridicat probleme până la momentul de față.

Ultimul control a fost la miezul nopții de joi spre vineri.

P.A., 38 de ani, era acuzată că și-a ucis mama, o contabilă cunoscută în oraș.

Femeia, ajutată de o asistentă, au planificat și pus în aplicare crima cu premeditare.

Crima a avut loc în luna iunie 2024, scopul fiicei fiind acela de a intra în posesia moștenirii.

P.C.-M., de 46 de ani, asistenta medicală, i-ar fi procurat substanțe sedative pe care victima le-a ingerat în ceaiul de la domiciliu. Ulterior, asistenta i-a injectat încă o doză, iar cele două femei ar fi asfixiat-o cu o pernă pentru a se asigura de deces.

 

 

