O mamă din SUA care a scris o carte pentru copii despre durerea provocată de moartea soțului este acuzată de crimă

Procurorii susțin că femeia și-a ucis soțul pentru bani, potrivit AP. Anchetatorii au prezentat-o pe autoarea de cărți pentru copii drept o ucigașă obsedată de bani. Acuzațiile au fost prezentate luni, în prima zi a unui proces de crimă.

Kouri Richins, în vârstă de 35 de ani, se confruntă cu o serie de acuzații grave. Printre acestea, ea este acuzată că și-a ucis soțul, Eric Richins, cu fentanil în martie 2022, la domiciliul lor de lângă stațiunea de schi Park City.

Procurorii spun că femeia a strecurat de cinci ori doza letală într-un cocktail pe care victima l-a băut. De asemenea, ea este acuzată că a încercat să-l otrăvească cu o lună mai devreme, de Ziua Îndrăgostiților, cu un sandviș îmbibat cu fentanil. Atunci, bărbatul a supraviețuit, dar a avut probleme medicale, conform documentelor instanței.

Procurorul le-a spus juraților că Richins avea datorii de 4,5 milioane de dolari și a crezut în mod eronat că, dacă soțul ei murea, ea va moșteni averea în valoare de peste 4 milioane de dolari. Procurorii au susținut că ea plănuia un viitor cu un alt bărbat cu care se întâlnea.

„Probele vor dovedi că Kouri Richins l-a ucis pe Eric pentru banii lui și pentru a avea un nou început în viață. Mai mult decât orice, ea își dorea ca banii lui să-i perpetueze imaginea unei vieți cu privilegii, bogăție și succes”, a explicat procurorul.

Femeia a negat vehement toate acuzațiile. După moartea soțului ei, Kouri Richins a publicat o carte pentru copii despre durere, pentru a-și ajuta fiii să treacă peste pierderea unui părinte.