Prima pagină » Justiţie » O mamă din SUA care a scris o carte pentru copii despre durerea provocată de moartea soțului este acuzată de crimă

O mamă din SUA care a scris o carte pentru copii despre durerea provocată de moartea soțului este acuzată de crimă

O mamă din Utah, SUA, care a scris o carte pentru copii despre durerea provocată de moartea soțului este acuzată de crimă. Acuzația a fost făcută de procurorii care au prezentat-o pe femeie drept o ucigașă care a încercat să pună mâna pe banii fostului soț. Ea a respins acuzațiile.
O mamă din SUA care a scris o carte pentru copii despre durerea provocată de moartea soțului este acuzată de crimă
sursa foto. pixabay
Petru Mazilu
24 feb. 2026, 09:26, Știri externe

Procurorii susțin că femeia și-a ucis soțul pentru bani, potrivit AP. Anchetatorii au prezentat-o pe autoarea de cărți pentru copii drept o ucigașă obsedată de bani. Acuzațiile au fost prezentate luni, în prima zi a unui proces de crimă.

Kouri Richins, în vârstă de 35 de ani, se confruntă cu o serie de acuzații grave. Printre acestea, ea este acuzată că și-a ucis soțul, Eric Richins, cu fentanil în martie 2022, la domiciliul lor de lângă stațiunea de schi Park City.

Procurorii spun că femeia a strecurat de cinci ori doza letală într-un cocktail pe care victima l-a băut. De asemenea, ea este acuzată că a încercat să-l otrăvească cu o lună mai devreme, de Ziua Îndrăgostiților, cu un sandviș îmbibat cu fentanil. Atunci, bărbatul a supraviețuit, dar a avut probleme medicale, conform documentelor instanței.

Procurorul le-a spus juraților că Richins avea datorii de 4,5 milioane de dolari și a crezut în mod eronat că, dacă soțul ei murea, ea va moșteni averea în valoare de peste 4 milioane de dolari. Procurorii au susținut că ea plănuia un viitor cu un alt bărbat cu care se întâlnea.

„Probele vor dovedi că Kouri Richins l-a ucis pe Eric pentru banii lui și pentru a avea un nou început în viață. Mai mult decât orice, ea își dorea ca banii lui să-i perpetueze imaginea unei vieți cu privilegii, bogăție și succes”, a explicat procurorul.

Femeia a negat vehement toate acuzațiile. După moartea soțului ei, Kouri Richins a publicat o carte pentru copii despre durere, pentru a-și ajuta fiii să treacă peste pierderea unui părinte.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
Doliu la Hollywood! Celebrul actor A MURIT la 71 de ani: „Mă doare inima pentru el”
Gandul
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Medic psihiatru, despre efectele dependenței copiilor de social media. Gabriel Diaconu: „Sevrajul vine cu furie, panică, depresie, gânduri suicidare”
Libertatea
Rețetă ciorbă de castraveți murați. Ingredientele de care ai nevoie
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor