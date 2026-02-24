Prima pagină » Știri externe » Un bătrân a murit după ce a fost răpit din greșeală

Un bărbat în vârstă de 80 de ani a murit după ce a fost răpit din greșeală. Incidentul s-a produs lângă Sydney, în Australia. Polițiștii au anunțat marți că au descoperit cadavrul bătrânului.
sursa foto. pixabay
24 feb. 2026, 10:49, Social

Poliția australiană a anunțat marți că a găsit rămășițele umane ale unui bărbat, potrivit Le Figaro. Probabil, este vorba despre bărbatul de 80 de ani răpit din greșeală în urmă cu 10 zile.

Rămășițele au fost descoperite în timpul unei operațiuni care a avut loc în apropierea unui club de golf din Pitt Town, un oraș la nord-vest de Sydney, a transmis poliția.

„Bănuim că aceste rămășițe sunt cele ale domnului Baghsarian”, a declarat Andrew Marks, un comandant de poliție din New South Wales.

Cu toate acestea, Marks a subliniat că este necesară o examinare medico-legală pentru a identifica oficial rămășițele.

Chris Baghsarian a fost răpit pe 13 februarie de la domiciliul său din nordul orașului Sydney.

Câteva zile mai târziu, comandantul de poliție Andrew Marks a cerut public răpitorilor să elibereze imediat victima, afirmând că este „100% sigur” că autorii au vizat persoana greșită. Totodată, comandantul a spus că bătrânul nu are nicio legătură cu crima organizată.

