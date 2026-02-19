Peter Greene, a fost dezvăluită cauza morții actorului din Pulp Fiction și The Mask

Biroul Medicului Legist Șef al orașului New York a stabilit că Peter Greene a murit în urma unei răni prin împușcare în zona axilei stângi. Leziunile la artera brahială au provocat o hemoragie severă. Decesul a fost clasificat drept „accidental”, neputând fi considerat sinucidere, scrie Il Messaggero.

Găsit mort după ce vecinii au auzit muzică de Crăciun zile la rând

Greene, în vârstă de 66 de ani, a fost găsit mort în apartamentul său din Lower East Side din Manhattan. Vecinii raportaseră că aud muzică de Crăciun venind din apartamentul său timp de câteva zile. Un vecin a contactat proprietarul și poliția pentru verificare. Actorul ducea o viață controlată de cel puțin doi ani la momentul morții.

Zed din Pulp Fiction și Dorian Tyrell din The Mask, rolurile care l-au consacrat

Peter Greene și-a construit reputația în anii 1990 interpretând personaje întunecate. Rolul gardianului sadic Zed din Pulp Fiction al lui Quentin Tarantino și cel al gangsterului Dorian Tyrell din The Mask, alături de Jim Carrey, rămân cele mai cunoscute prestații ale sale. A acumulat aproximativ 95 de credite în film și televiziune.

Fugit de acasă la 15 ani, dependent de droguri, renăscut prin actorie

Născut pe 8 octombrie 1965 în Montclair, New Jersey, Greene a fugit de acasă la 15 ani și a trăit pe străzile New York-ului. A căzut în dependența de droguri și a încercat să se sinucidă în 1996. După tratament și-a depășit dependențele și a continuat să joace până la sfârșitul vieții.