Peter Greene, a fost dezvăluită cauza morții actorului din Pulp Fiction și The Mask

Biroul Medicului Legist Șef al orașului New York a stabilit că Peter Greene a murit în urma unei răni prin împușcare în zona axilei stângi. Leziunile la artera brahială au provocat o hemoragie severă. Decesul a fost clasificat drept „accidental”, neputând fi considerat sinucidere, scrie Il Messaggero.
Greene, în vârstă de 66 de ani, a fost găsit mort în apartamentul său din Lower East Side din Manhattan. Vecinii raportaseră că aud muzică de Crăciun venind din apartamentul său timp de câteva zile. Un vecin a contactat proprietarul și poliția pentru verificare. Actorul ducea o viață controlată de cel puțin doi ani la momentul morții.
Peter Greene și-a construit reputația în anii 1990 interpretând personaje întunecate. Rolul gardianului sadic Zed din Pulp Fiction al lui Quentin Tarantino și cel al gangsterului Dorian Tyrell din The Mask, alături de Jim Carrey, rămân cele mai cunoscute prestații ale sale. A acumulat aproximativ 95 de credite în film și televiziune.
Născut pe 8 octombrie 1965 în Montclair, New Jersey, Greene a fugit de acasă la 15 ani și a trăit pe străzile New York-ului. A căzut în dependența de droguri și a încercat să se sinucidă în 1996. După tratament și-a depășit dependențele și a continuat să joace până la sfârșitul vieții.