Actorul James Van Der Beek a murit la 48 de ani. Starul din Dawson’s Creek a fost răpus de cancer colorectal

Actorul se lupta de mai bine de un an cu un cancer colorectal în stadiul 3, diagnostic primit în vara anului 2023, scrie Independent.

Soția sa, Kimberly Van Der Beek, a transmis că James Van Der Beek a murit liniștit, înconjurat de credință și demnitate.

„Soțul, tatăl și prietenul nostru iubit a plecat dintre noi cu curaj, credință și grație”, a scris aceasta, cerând discreție și respectarea intimității familiei în aceste momente dificile.

Actorul făcuse publică boala în noiembrie 2024, explicând că inițial ignorase simptomele, punându-le pe seama consumului de cafeină. Diagnosticul avea să-i schimbe radical viața și perspectiva asupra propriei identități.

De la sportiv aspirant la star TV

Născut pe 8 martie 1977, în Cheshire, Connecticut, James Van Der Beek nu visa inițial la o carieră în actorie. O accidentare suferită la 13 ani l-a obligat însă să renunțe la sport, îndreptându-l spre teatru. Determinat, la doar 15 ani, și-a convins mama să-l ducă la New York pentru a-și găsi un agent.

Succesul a venit rapid: în 1997 a obținut rolul principal în Dawson’s Creek, serial care a devenit un fenomen cultural și a rulat timp de șase sezoane, între 1998 și 2003. Van Der Beek a devenit un simbol al adolescenței anilor ’90, alături de Katie Holmes, Joshua Jackson și Michelle Williams.

O carieră diversă și sinceritate rară

După Dawson’s Creek, actorul a avut o carieră constantă în televiziune și film, cu apariții în producții precum Varsity Blues, The Rules of Attraction, CSI: Cyber, Law & Order, dar și roluri autoironice, inclusiv o versiune ficționalizată a sa în Don’t Trust the B—- in Apartment 23.

A recunoscut ulterior că a refuzat roluri importante în filme care au lansat alte cariere celebre, însă a declarat că este împăcat cu alegerile sale.

Actorul lasă în urmă șase copii și o familie unită. În ultimii ani, a vorbit deschis despre pierderi, credință și sensul vieții. Într-un mesaj publicat în martie 2025, Van Der Beek spunea că boala l-a adus „față în față cu moartea”, dar i-a oferit și o redefinire profundă a valorii de sine.

Moartea sa a generat un val de reacții din partea fanilor și colegilor de breaslă.