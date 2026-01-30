Prima pagină » Știrile zilei » A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek

A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek

Actrița Catherine O’Hara cunoscută pentru rolurile sale din Home Alone și serialul de succes Schitt’s Creek, a murit la vârsta de 71 de ani.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
30 ian. 2026, 21:10, Cultură-Media

Vestea morții a fost confirmată de managerul său, pentru publicația Variety, citate de The Independent. Cauza morții nu a fost făcută publică. 

Catherine O’Hara, o actriță emblematică, o carieră care s-a întins pe mai bine de patru decenii. Cel mai des este asociată cu rolul lui Kate McCallister, mama personajului Kevin McCallister, interpretat de Macaulay Culkin în filmele Home Alone, lansate în 1990 și 1992. 

O’Hara și-a început cariera la sfârșitul anilor 70, devenind cunoscută prin emisiunea de sketch-uri SCTV, difuzată ulterior sub titlul SCTV Network. Pentru activitatea sa din acest proiect, a câștigat primul premiu Emmy în 1982. Pe marele ecran, a atras atenția în filmul Beetlejuice din1986, unde a interpretat personajul Delia.

 

