„Universitatea nu este o firmă” / Cadre didactice din Universitatea din București protestează împotriva deciziei rectoratului de a elimina programe educaționale vitale / Profesorii sunt în grevă japoneză de azi

Cadre didactice ale Universitatea din București au organizat marți, 17 martie, o conferință de presă în care au criticat dur o decizie recentă a conducerii instituției privind organizarea programelor de studiu, pe care o consideră abuzivă și periculoasă pentru viitorul unor specializări de nișă.

Decizia Consiliului de Administrație, adoptată în noiembrie 2025, introduce praguri minime de studenți pentru funcționarea programelor universitare și clasifică anumite specializări drept „programe cu risc”, dacă nu ating aceste ținte sau dacă înregistrează rate ridicate de abandon.

„Universitatea nu este o firmă”

Profesorii avertizează că noile reguli pot duce la desființarea unor programe unice.

„Universitatea din București nu este o firmă”, a declarat Vlad Alexandrescu, acuzând conducerea că tratează educația prin prisma rentabilității economice.

El a calificat măsurile drept un „asasinat” al unor programe construite în timp și recunoscute pentru calitatea lor academică.

Programe de nișă, în pericol

Potrivit cadrelor didactice, specializări precum Limba și literatura rromani, dar și programe dedicate limbilor minorităților (maghiară, ebraică, sârbă, croată, bulgară, ucraineană) sau masterate unice în țară riscă să fie eliminate.

Madeea Axinciuc a subliniat că aceste programe reprezintă „un patrimoniu imaterial” al universității și că strategia unei instituții publice de învățământ nu ar trebui să urmărească profitul, ci calitatea și diversitatea.

„Cum asigură Universitatea rentabilitatea? Distrugând programele”, a spus aceasta, ironic.

Acuzații de discriminare și încălcarea legii

Cadrele didactice susțin că decizia afectează direct drepturile minorităților naționale și încalcă legislația privind accesul la educație.

Delia Grigore a atras atenția asupra caracterului „abuziv” al măsurilor, afirmând că programele fragile ar trebui sprijinite, nu eliminate: „Când un membru al familiei este bolnav, nu îl îngropi, îl duci la medic”.

De asemenea, profesorii critică pragul de 66% impus pentru organizarea unei a doua sesiuni de admitere, considerându-l arbitrar și discriminatoriu.

Proteste în escaladare

Conferința de presă vine după depunerea unui memoriu adresat conducerii universității.

Cadrele didactice au anunțat că vor intra în grevă japoneză începând cu 18 martie și nu exclud acționarea în instanță a instituției dacă decizia nu va fi retrasă sau modificată semnificativ.

Profesorii avertizează că, în lipsa unor schimbări, universitatea riscă să piardă programe valoroase și să afecteze diversitatea academică, în special în domenii considerate esențiale pentru identitatea culturală și educațională a României.

Până la momentul publicării, conducerea universității nu a oferit nicio reacție.