Universitatea Româno-Americană, 35 de ani de educație, inovare și parteneriate internaționale

Fondată în 1991 de către Prof.univ.dr. Ion Smedescu, într-un moment de transformare profundă a sistemului educațional românesc, Universitatea Româno-Americană s-a remarcat de-a lungul timpului prin promovarea unui model educațional modern, inspirat din valorile sistemului academic american, pe fondul bogatelor tradiții românești și adaptat cerințelor mediului economic și social contemporan. De-a lungul celor peste trei decenii de activitate, universitatea a format peste 50.000 de absolvenți care activează astăzi în companii, organizații naționale și internaționale, precum și instituții publice din România și din străinătate.

În acest context aniversar, Prof.univ.dr.habil Costel Negricea, Rectorul Universității Româno-Americane, a declarat: ”Tradiția înseamnă cunoaștere, dar mai poate însemna și răbdare, efort constant și înțelegere. Universitatea Româno-Americană, ajunsă astăzi în acest moment aniversar, a arătat, prin activitatea constantă de a furniza educație, că și-a găsit un loc pe filonul tradiției. În ceea ce mă privește, în calitate de Rector, am fost în rolul acceptării unei moșteniri. Nu este ușor să accepți o moștenire, dar este important să o înțelegi, să o păstrezi și să o transmiți mai departe. Acum, în 2026, moștenirea este încorporată în tradiție, iar ambele știu că sunt semnele pe care le vedem în absolvenții universității noastre, în bucuria și liniștea părinților care au avut încredere în noi, în cadrele didactice ale universității, adică în membrii familiei Universității Româno-Americane.”

