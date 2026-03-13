Tensiuni la Universitatea din București: mai multe cadre universitare avertizează asupra pericolului desființării unor programe din cadrul universității, unele considerate unice

Cadre didactice de la Universitatea din București avertizează că o decizie a conducerii instituției ar putea pune în pericol existența mai multor programe de studii de licență și masterat, unele dintre ele considerate unice în România.

Profesorii solicită revizuirea măsurii și au anunțat organizarea unei conferințe de presă pe 17 martie.

Decizia adoptată de Consiliul de Administrație al universității la 24 noiembrie 2025, intitulată „Principii privind organizarea programelor de studii pentru a asigura eficiența și sustenabilitatea acestora”, ar putea afecta pe termen mediu și lung structura unor domenii academice, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Deciziile de desființare sau reducere a unor programe au consecințe grave asupra dinamicii actului educațional

Cadrele didactice susțin că aplicarea acestor principii ar putea duce la dispariția unor programe acreditate de ARACIS și recunoscute pentru performanța lor academică.

Semnatarii comunicatului afirmă că măsura ar putea avea consecințe și asupra personalului universitar.

În opinia lor, reducerea sau desființarea unor programe ar face dificilă constituirea normelor didactice ale titularilor, ceea ce ar putea duce în timp la disponibilizări și la încetarea colaborărilor cu specialiști din țară și din străinătate implicați în activitatea universității.

Programele de studiu ale universității sunt „un patrimoniu imaterial”

Profesorii subliniază că programele de studiu ale universității reprezintă „un patrimoniu imaterial” construit de-a lungul mai multor generații de cadre didactice și studenți și consideră că acesta nu ar trebui afectat de decizii motivate exclusiv de considerente financiare.

În acest context, o parte dintre cadrele didactice au înaintat luni, 9 martie, un memoriu colectiv conducerii universității.

De asemenea, în luna februarie, Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a transmis un memoriu de protest către Consiliul de Administrație, exprimându-și îngrijorarea față de efectele aceleiași decizii.

Dezbatere publică pe tema programelor de studii din cadrul universității

Inițiatorii demersului atrag în mod public atenția asupra situației și deschid o dezbatere publică privind viitorul programelor de studii din cadrul universității.

În acest scop, grupul de inițiativă împotriva deciziei Consiliului de Administrație a anunțat organizarea unei conferințe de presă marți, 17 martie, de la ora 14:00, la sala Amfiteatru de la Seneca Anticafe (str. Arhitect Ion Mincu, nr. 1).

Participanții intenționează să discute impactul potențial al măsurilor asupra structurii și profilului uneia dintre cele mai mari universități de stat din România și să ceară Senatului și conducerii instituției să reanalizeze criteriile de admitere și evaluare internă a programelor de studiu.