Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile

Duminică, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT după ce un urs a fost văzut în localitatea Vărșag. Tot în cursul dimineții de duminică, un alt mesaj de avertizare a fost emis după semnalarea unui urs în localitatea Suseni.

Un incident similar a avut loc și sâmbătă, când autoritățile au anunțat prezența unui urs în comuna Corund, fiind transmis, de asemenea, un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea locuitorilor.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, numai în cursul zilei de joi au fost emise 11 mesaje RO-ALERT în mai multe județe din țară, cele mai multe dintre acestea vizând prezența animalelor periculoase.

Autoritățile anunță că de la începutul acestui an au fost emise peste 60 de mesaje RO-ALERT.

Autoritățile le recomandă oamenilor să evite zonele în care a fost semnalată prezența urșilor, să nu încerce să se apropie de animale pentru a le fotografia sau hrăni și să sune la 112 în cazul în care observă animale sălbatice în apropierea locuințelor.