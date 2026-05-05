Alertă în Oradea din cauza fumului de la incendiul de la groapa de gunoi

Avertizarea, transmisă marți de ISU Bihor, îi îndeamnă pe oameni să ocolească zona afectată de fum și să respecte indicațiile autorităților, în condițiile în care fumul dens poate afecta sănătatea.

Recomandări pentru populație

ISU Bihor le recomandă locuitorilor din zona Episcopia – aflată în apropierea gropii de gunoi – să evite expunerea la fum, să rămână în locuințe cât mai mult posibil și să limiteze deplasările în aer liber, în special efortul fizic.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să țină ferestrele și ușile închise, să evite aerisirea locuințelor până la îmbunătățirea calității aerului și, dacă au aer condiționat, să îl folosească pe modul de recirculare.

Situații în care este necesar ajutor medical

De asemenea, autoritățile recomandă purtarea măștii de protecție în cazul în care deplasările în exterior nu pot fi evitate, mai ales în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii.

În același timp, oamenii sunt avertizați să fie atenți la simptome precum tusea, iritații ale ochilor sau dificultăți de respirație și să solicite ajutor medical dacă acestea se agravează.

Animalele, ținute în interior

ISU le-a transmis locuitorilor din Oradea să țină animalele în interior și să le asigure apă curată, evitând expunerea acestora la fumul provenit din incendiu.

Incendiu cu mai multe focare

Incendiul a izbucnit luni seara la groapa de gunoi din Oradea, fiind semnalat prin apel la 112. Focul s-a manifestat violent, cu mai multe focare, alimentate de cantitățile mari de deșeuri, motiv pentru care forțele de intervenție au fost suplimentate.

La fața locului au acționat peste 20 de pompieri cu mai multe autospeciale, incendiul afectând o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. După lichidare, echipajele au rămas în zonă pentru a verifica eventuale focare ascunse și pentru a preveni reaprinderea. Cauza izbucnirii incendiului nu a fost încă stabilită.