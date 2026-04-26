Incendiu puternic într-un sat din Vrancea. Flăcările s-au extins la 32 de case

Incendiul s-a extins la 32 de case

Flăcările din Vrancea s-au extins la 32 de case, iar flăcările continuă să ardă, în satul Rucăreni din comuna Soveja din județul Vrancea. Potrivit pompierilor, la fața locului acționează 13 autospeciale.

Potrivit pompierilor, din cauza dezvoltării rapide a incendiului și a riscului rapid de extindere din cauza rafalelor de vânt, forțele de intervenție au fost suplimentate.

„Incendiul s-a propagat la 32 de gospodării, forțele de intervenție acționând pentru localizarea și lichidarea focarelor, precum și pentru limitarea extinderii acestuia la alte imobile din zonă”, informează ISU Vrancea.

La fața locului acționează 13 autospeciale de stingere cu apă și spumă, șapte autospeciale pentru muncă operativă, trei microbuze pentru transportul personalului, două echipaje SMURD și 228 pompieri militari, potrivit ISU Vrancea.

Echipajele SMURD au acordat primul ajutor calificat pentru 5 persoane, dintre cere 4 persoane cu atacuri de panică si o persoană care prezinta plagă la membrul superior stâng, două dintre acestea fiind transportate la spital, potrivit sursei citate.

La fața locului se află și peste 30 de polițiști și 160 de jandarmi se află la fața locului pentru, „pentru sprijinirea misiunilor de protejare a vieții, bunurilor și siguranței cetățenilor”.

Persoanele au fost evacuate, iar polițiștii intervin și pentru dirijarea traficului rutier, pentru accesul specialelor de intervenție și sprijinirea acestora.

De asemenea, la fața locului lucrează și personal din cadrul Serviciilor Voluntare Pentru Situații de Urgență din localitățile limitrofe.

„Misiunea este în dinamică, incendiu este localizat iar forțele de intervenție depun eforturi susținute pentru lichidarea tuturor focarelor și înlăturarea efectelor negative”, potrivit ISU Vrancea.

UPDATE 2: Incendiul s-a extins la 18 gospodării

ISU Vrancea anunță că au fost afectate 18 gospodării.

De asemenea, patru persoane au fost asistate medical.

Trei prezentau atac de panică și au refuzat transportul la spital, iar o altă persoană cu o rană la mână a fost dusă la spital de echipajul SMURD.

Pompierii continuă intervenția pentru localizarea incendiului.

UPDATE: Echipele de intervenție au fost suplimentate

IGSU anunță că pentru eficientizarea misiunii de răspuns, echipajele locale de intervenție au fost suplimentate cu 10 autospeciale de stingere și o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă, astfel:

-2 autospeciale de stingere de la ISU Bacău;

-2 autospeciale de stingere de la ISU Buzau;

-2 autospeciale de stingere de la ISU Brasov;

-2 autospeciale de stingere de la ISU Covasna;

-2 autospeciale de stingere și 1 unitate de terapie intensivă mobilă de la ISU Galați.

UPDATE 1: A fost emis un mesaj Ro-Alert

Forțele de intervenție au fost suplimentate cu alte 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 3 microbuze.

Echipajele continuă intervenția pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării flăcărilor la vecinătăți.

Din cauza degajărilor mari de fum produse în urma incendiului, a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru protecția populație din zonă.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Un puternic incendiu, care a cuprins 11 case din lemn, a izbucnit duminică dimineața, în jurul orei 10:00, în Rucăreni, județul Vrancea.

ISU Vrancea a anunțat că a fost sesizat duminică cu privire la izbucnirea unui incendiu ce se manifestă la 11 case din lemn, în localitatea Rucăreni, comuna Soveja.

Pompierii spun că există riscul propagării flăcărilor la vecinătăți.

La fața locului au fost alocate 8 autospeciale de stingere și 2 ambulanțe SMURD. De asemenea, în sprijinul echipajelor de pompieri intervine și personal al serviciul voluntar pentru situații de urgență.

Din primele informații, nu ar fi înregistrate victime.

Intervenția este în desfășurare.