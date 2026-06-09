Închisoare pe viață pentru un bărbat care și-a ucis partenera și a aruncat în aer casa

Un bărbat care și-a ucis partenera, după care a aruncat în aer casa, a primit pedeapsa de închisoare pe viață, potrivit BBC.

Pedeapsa minimă este de 23 de ani.

La momentul incidentului, bărbatul în vârstă de 45 de ani a lovit-o pe partenera sa cu pumnul și a încercat să o stranguleze. Bărbatul a înjunghiat-o de 31 de ori când aceasta a încercat să pună capăt relației lor de 10 ani. Femeia era mama a doi copii.

Femeia în vârstă de 46 de ani a fost găsită moartă de polițiști în data de 17 iunie 2025, în casa lor din nordul Londrei.

A negat crima

Bărbatul a recunoscut omorul din culpă și incendierea, dar a negat crima, susținând că și-a pierdut controlul. A fost condamnat pentru crimă după un proces la Curtea Coroanei din Snaresbrook, mai arată sursa.

Procesul a audiat dovezi care au arătat că George era un partener agresiv și agresiv. El era predispus la izbucniri de furie din cauza unor chestiuni banale.

Pagube de peste 400.000 de lire sterline

Pagubele produse în urma exploziei au fost în valoare de aproximativ 400.000 de lire sterline.

„A apărut o imagine copleșitoare a furiei, mâniei și volatilității tale”, a spus judecătorul, adăugând că bărbatul avea un „temperament pronunțat”. Comportamentul putea fi declanșat de lucruri banale și „jigniri percepute”, potrivit aceleiași surse.

Incendierea casei ar fi fost o încercare de a distruge dovezile crimei

Un procuror a sugerat, în timpul procesului ,că explozia a fost o încercare a bărbatului de a distruge dovezile crimei.

Aceeași sursă mai arată că bărbatul a fost sub influența alcoolului în momentul uciderii partenerei sale.