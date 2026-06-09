Prima pagină » Știrile zilei » Închisoare pe viață pentru un bărbat care și-a ucis partenera și a aruncat în aer casa

Închisoare pe viață pentru un bărbat care și-a ucis partenera și a aruncat în aer casa

Un bărbat care și-a ucis partenera înainte de a le arunca în aer casa într-o explozie de gaz a fost condamnat la închisoare pe viață, cu o pedeapsă minimă de 23 de ani.
Închisoare pe viață pentru un bărbat care și-a ucis partenera și a aruncat în aer casa
Ioana Târziu
09 iun. 2026, 16:26, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un bărbat care și-a ucis partenera, după care a aruncat în aer casa, a primit pedeapsa de închisoare pe viață, potrivit BBC.

Pedeapsa minimă este de 23 de ani.

La momentul incidentului, bărbatul în vârstă de 45 de ani a lovit-o pe partenera sa cu pumnul și a încercat să o stranguleze. Bărbatul a înjunghiat-o de 31 de ori când aceasta a încercat să pună capăt relației lor de 10 ani. Femeia era mama a doi copii.

Femeia în vârstă de 46 de ani a fost găsită moartă de polițiști în data de 17 iunie 2025, în casa lor din nordul Londrei.

A negat crima

Bărbatul a recunoscut omorul din culpă și incendierea, dar a negat crima, susținând că și-a pierdut controlul. A fost condamnat pentru crimă după un proces la Curtea Coroanei din Snaresbrook, mai arată sursa.

Procesul a audiat dovezi care au arătat că George era un partener agresiv și agresiv. El era predispus la izbucniri de furie din cauza unor chestiuni banale.

Pagube de peste 400.000 de lire sterline

Pagubele produse în urma exploziei au fost în valoare de aproximativ 400.000 de lire sterline.

„A apărut o imagine copleșitoare a furiei, mâniei și volatilității tale”, a spus judecătorul, adăugând că bărbatul avea un „temperament pronunțat”. Comportamentul putea fi declanșat de lucruri banale și „jigniri percepute”, potrivit aceleiași surse.

Incendierea casei ar fi fost o încercare de a distruge dovezile crimei

Un procuror a sugerat, în timpul procesului ,că explozia a fost o încercare a bărbatului de a distruge dovezile crimei.

Aceeași sursă mai arată că bărbatul a fost sub influența alcoolului în momentul uciderii partenerei sale.

Recomandarea video

Recoltă record pentru ferma clujeană care a aprins în aprilie mii de lumânări pentru a scăpa cireșii de îngheț: aproape 300 de tone de fructe
G4Media
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
GSP.ro
Victor Ponta a dezvăluit care este „primul lucru” pe care i l-a spus lui Tomac la întâlnirea de la Parlament: „N-ar fi trebuit să vină singur”
Gandul
E oficial! Adela Popescu va reveni la PRO TV
Cancan
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport
100 de zile de război între SUA și Iran: principalele cauze ale eșecului militar al lui Donald Trump
Libertatea
Ce face RetuRO cu banii proveniți din ambalajele nereturnate. Destinația garanțiilor de 50 de bani pe care consumatorii nu le mai recuperează
CSID
Cea mai mare flotă auto din istoria Campionatului Mondial de Fotbal. Vor fi folosiți inclusiv roboți de partulare
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia