Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață. Bărbatul nu a fost încă prins și este condamnat în lipsă

Tribunalul Mureș l-a condamnat pe Emil Gânj la închisoare pe viață, după ce și-a omorât fosta parteneră. Bărbatul nu a fost încă prins, fiind condamnat în lipsă.
Ioana Târziu
19 mai 2026, 16:41, Social
Potrivit Tribunalului Mureș, Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață, marți, după ce și-a omorât fosta parteneră cu un topor și i-a dat foc locuinței acesteia, în luna iulie a anului trecut.

Bărbatul a fost condamnat în lipsă pentru omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie.

Potrivit comunicatului, „condamnarea inculpatului G.E. (trimis în judecată în lipsă), la pedeapsa detențiunii pe viață” a fost decisă în urma infracțiunii de omor calificat.

De asemenea, instanța a hotărât ca Gânj să ofere peste 500.000 de euro către mai multe părți civile din dosar.

Instanța a decis și „instituirea sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile care se află și care vor intra în patrimoniul inculpatului G. E., precum şi a măsurii popririi până la concurența sumei de 510.000 euro, reprezentând valoarea globală a prejudiciului cauzat părților civile”.

Hotărârea instanței nu este definitivă, având 10 zile drept de apel de la comunicarea hotărârii.

Emil Gânj nu a fost încă prins, la aproape un an de când acesta și-a omorât fosta parteneră.

